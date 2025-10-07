踏出桃機就震驚！　外國妹：做牛做馬也要永遠留在台灣

記者陳俊宏／綜合報導

「台灣人讓我人生第一次感覺到我是個人類。」德國護理師Charlotte分享愛上台灣的故事，「當我一踏出桃園機場，我就震驚了，台灣有一個很特殊的味道。」她已搬來台一年多，「做牛做馬，我也要留在台灣…連我德國朋友都笑我，『怎樣？妳上輩子是台灣人喔』？」

▼Charlotte很愛台灣。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）



[廣告]請繼續往下閱讀...

Charlotte接受《不要鬧工作室》訪問指出，她第一次來台灣是因媽媽帶著兩名弟妹搬來台，所以她必須得來看看媽媽的新家，台灣對她來說是一個全新沒去過的國家。

Charlotte說，「當我一踏出桃園機場，我就震驚了，台灣有一個很特殊的味道，我也無法用言語形容，但我真的就愛上這裡。於是開始探索台灣兩星期，認識這裡的人事物，就這樣更深層愛上台灣。」

Charlotte表示，她在一年多的時間內，連續來台8次，並決定搬來，現在已經住了1年多，很喜歡這裡的牛肉和雞肉料理。

▼Charlotte說，「當我一踏出桃園機場，我就震驚了。」（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）



Charlotte提到，她在德國是一名護理師，月薪大約1200歐元（約新台幣4萬2845元），「我覺得不足，而且跟德國比，台灣更像我的家。甚至連我德國朋友都笑我，『怎樣？妳上輩子是台灣人喔』？」

Charlotte指出，「老實跟你講，回去德國其實很可怕，我小時候過得很痛苦，我被同學欺負，連老師都把我踢出學校，曾經一度換過六所學校。可能我以前總是想要得到關注，跟所有人一樣想被大家認可。」

Charlotte說，「但在台灣，我完全不用那樣做，在台灣，我重要，我說什麼有人聽，我做什麼有人在乎，台灣人讓我人生第一次感到我是個人類。」她直呼，做牛做馬也要永遠留在台灣，「我什麼事都能做，這就是我的決心。」