3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone Air實測心得　極致手感、果粉「換口味新選擇」

記者蘇晟彥／台北報導

iPhone 17系列上市後，今年討論度爆表，iPhone Air作為新系列產品，主打超輕薄，同樣採用A19 Pro晶片，也是首度「試水溫」的新品，但單鏡頭到底勘不堪用？Air的優勢在哪，來看看記者實測兩週的心得吧。

▼這次從外包就跟以往不同，以側面輕薄示人，強調這代追求「極致手感」。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ iPhone,iPhone17 ,iPhoneAir 。（圖／記者蘇晟彥攝）

本次iPhone Air是蘋果在17以外，延伸出的新產品線，機身採用鈦金屬材質，厚度為 5.6mm，重量約 165公克，相較於17的其他機種（iPhone 17 Pro Max  231 克；iPhone 17  177 克 ），也是首支僅能使用eSIM的iPhone，可謂是極度輕薄，螢幕尺寸也並未捨棄，採用 6.5 吋OLED、120Hz ProMotion，室外亮度也達到3000尼特峰值，與17系列達到相同水準。

如果要說在第一時間拿到iPhone 17系列3支手機測試，相信不少人會跟我一樣，在「手感」上絕對是iPhone Air大勝，不管是握起來的舒服度、滑動的順暢感，再加上以往都拿Pro系列，重量直接少了1/3，讓人有種回到多年前iPhone設計的潮度，但，就這樣，沒了。

▼iPhone Air 在薄度、重量上，大大贏過其他兩支機型。

▲▼ iPhone17,iPhone 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼即便裝上保護殼，手感還是極佳。

▲▼ iPhone17,iPhone 。（圖／記者蘇晟彥攝）

由於這篇使用心得來得比較晚，相信大家都看過各種「iPhone Air」的討論，儘管在規格上採用與Pro系列一樣的A19 Pro 晶片，但電池容量僅能連續播放影片27小時；且一直主打攝影真實的iPhone ，只在Air上實裝一顆4800 萬像素融合主相機，造就了它「堪用」的照片呈現，在相機部分僅提供1x、2x 及最遠10x，因此可以在下方實拍看到，在1x的時候照片很寫實，還算清晰，但到2x、10x，它的「線條感」就會變得很厚重，所以如果對於照片非常要求的民眾，必須老實說，在現在市面上的旗艦機每台都將輾壓iPhone Air的呈現。

在電量部分，在測試期間拿來正常打電動、看影片，確實相較於Pro Max耗電量略快很多、機身也稍容易發燙，但整體並沒有特別感受到困擾，反而是因為「手感太好」常常滑掉。

【延伸閱讀】

iPhone 17 Pro Max 試用老實說！散熱有感、法國街景實拍一次看

▲▼ iPhone Air 實拍 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ iPhone Air 實拍 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ iPhone Air 實拍 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ iPhone Air 實拍 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在測試的時候，由於工作性質必須常常拍攝各種東西，確實在這部分最終取捨，會認為還是相機系統比較強的Pro系列更好用，但回歸到初心，對於照相沒有太大需求的，嘗試一下換口味，享受一下極致手感的iPhone Air也不錯，畢竟在最初期Air主要的考量是價格太高，不如購買iPhone 17就好，但現在…，或許是個入手的好時機。

此外，其實記者本身並不覺得iPhone Air的出現是壞事，畢竟所有新的產品線剛開始總是需要消費者來鑑定，或許在未來的幾代，蘋果知道大家最在意的還是相機功能，那幾顆鏡頭就會用各種方式加上去了也不一定，因此見仁見智，選擇自己喜歡的手機吧！

國慶日訂位爆滿「客人全放鳥」！闆娘心痛：你們忍心嗎？

蘋果最新推出的iPhone Air以5.6毫米的厚度成為史上最薄的iPhone，但經過專業團隊拆解後，證實蘋果並未因極致纖薄而犧牲可維修性。專門進行電子產品維修測試的iFixit在最新評測中，暫時給予這款新機7分（滿分10分），並形容這次的設計反而讓維修「更容易，而不是更難」。

