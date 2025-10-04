　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 17 Pro Max 試用老實說！散熱有感、法國街景實拍一次看

記者蘇晟彥／台北報導

iPhone 17系列上市兩週，雖然來得有點遲，但iPhone 17 Pro Max的開箱心得正式到來，本篇主要集中在使用2周的使用心得、整體與16 Pro系列（上一隻使用iPhone 16 Pro）的差異，以及自身的購買建議，也提供給想要換新機的朋友一個可以參考的依據。

▼本次開箱iPhone 17 ProMax宇宙橙。（圖／記者蘇晟彥攝，下皆同）

▲▼ iPhone,iPhone17 ,iPhoneAir 。（圖／記者蘇晟彥攝）

✪外型改變

本次iPhone 17 Pro系列迎來近年外型最大的改變，就是將相機鏡頭更改成矩形相機模組、機身從原先的鈦金屬更改為堅固、輕巧且導熱性佳的鋁金屬並首次導入VC均熱板，同時背面結合超瓷晶盾背板、正面也採用超瓷晶盾 2，這一切一切都是要讓整體機身變得更加耐摔、耐刮。

這次開箱的是今年的主打色，也是被網友戲稱「大榮貨運橘」的宇宙橙，第一眼入手的時候，會覺得這個橘色沒有大家在網路上調侃的那麼特別，反而覺得問題是出在「很難駕馭」。顏色很美、近看奢華感很夠，但這種顏色比較鮮艷的手機，對於平常沒有特別穿搭、或是像記者本身衣服、包包都是藍、綠、黑這種色系的，會讓手機放在身上整體有些突兀，或許對於想要比較低調的消費者，藏藍色或是白色會是一個比較「安全」的選擇。

但還是必須誠實的說，這次官方出的透明殼，為了配合磁吸跟整體新設計，對於喜歡使用透明、裸機的記者本身，相信在不久後就會把這個殼換掉，要不然那一片白色真的⋯⋯有點礙眼。

▲▼ iPhone,iPhone17 ,iPhoneAir 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼透明殼的白色部分，確實在設計美感上有點失衡。

▲▼ iPhone17,iPhone 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼裸機來說，Pro Max的尺寸確實還是略大，比上一代多出0.5mm，來到8.75mm。

▲▼ iPhone17,iPhone 。（圖／記者蘇晟彥攝）

✪重點功能提升

導入VC均熱板發燙問題解決
在這次Pro 系列首次導入VC 均溫板與鋁合金散熱，對於效能的持久性、遊戲穩定性等有顯著提升，由於本身是手遊重度患者，睡前都會滑1小時以上的手遊、解完任務才入睡，但在使用16 Pro時30分鐘就會出現過燙警告，但這次在使用17 Pro Max 時，大約半小時後才會出現微微燙的手感，要真的玩到接近一小時後才會開始發燙，但已經有效解決時不時出現警告的問題。

鏡頭有感大提升、40x焦段就能應付日常場合

在這次17 Pro 系列，後置三顆鏡頭全更改為4,800萬像素融合相機（主鏡頭、望遠鏡頭、超廣角），在望遠鏡頭感光元件放大56%，相較於其他手機可以到100x，iPhone 17 Pro系列在數位變焦最高達40x，在實際測試時（下圖分別為1.2x、2x、4x、40x），可以發現不管是透過主鏡頭、望遠鏡頭拍攝出來的相片，真實感都很夠，再加上可以搭配調色盤（從16就有的功能），照片的風格可以依照自己選擇誕生。此外，如果都是在蘋果生態圈進行修圖製圖，儲存成HEIC在容量上有大大節省，在進入後製修圖也有更大的空間進行調整。

坦白說，自己在平常工作時，幾乎不會用到8x以上的焦段，其實不管是蘋果，又或著是其他廠牌主打的100x，進入到高焦段的照片都屬於「AI生成補強」，對於喜歡真實感的自己就還是不太愛這種方方正正的感覺，對於使用上的機率真的偏少，但這部分真的就因人而異，大家可以自由選擇手機上想要的功能進行購買。

此外，這次新增了「雙向同拍」（Dual Capture）。這項功能可同時啟用前置與後置鏡頭，錄製包含畫中畫效果的單一影片檔案，讓使用者在參加演唱會、運動賽事等情境時，能同步記錄眼前場景與自己的即時反應。這個對於創作者、或是想要錄製一些影片留念的消費者是一個非常方便的功能

▲▼ iPhone17 ProMax 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ iPhone17 ProMax 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ iPhone17 ProMax 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ iPhone17 ProMax 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼雙向錄影不需要額外App支援，就可以將眼前風景、自己的反應錄進去。

▲▼ 雙向 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼搭配調色盤進行調整，就可以拍出色彩鮮艷的照片。

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

蘋果AI還是讓人失望　繁中上線還是沒有「明顯飛躍」
但最多人關注的蘋果AI，尤其是繁中版在近期上線，這部分必須老實說，在這幾年手機AI大戰中，蘋果在AI的著墨確實慢了一截，沒有看到什麼特別厲害的功能，在選擇iPhone時總是得自主性忽略AI功能，但今年其他手機各種日常助理等級的AI大爆發，就會覺得這部分略顯可惜（尤其是Google、三星原生的AI真的很方便，在行程安排等等都非常快速）

✪總結

因為本身工作的緣故，時常有需要拍攝照片、記錄的需求，確實在這幾年iPhone在攝影功能下了很多功夫，尤其在Pro系列相機上，更是能涵括遠距、近照的需求，尤其在Pro系列上，望遠鏡頭提供了在許多場合可以更清楚紀錄，對於時常旅遊、不喜歡帶相機的消費者，確實是一台非常頂的選擇。

另外在散熱跟電量上這部分大大有感，在前面幾代的散熱真的有些不行，尤其16用到後期真的太容易過熱，但目前17 Pro Max在試用的兩個禮拜中，都沒有出現過熱的警告，頂多只有在玩一個小時手遊後會微微變溫，這部分真的值得大大讚賞。

在價格上，如果要用512G的51,990元來比，基本上就是各大手機的旗艦等級（S25 Ultra+ 47,900元、Google Pixel 10 Pro XL 44,990元） ，但蘋果最強的就在各生態系的順暢連結，搭配上Apple Watch、AirPods 的健康相關功能，讓電子產品不要有太多「銜接上」的困擾，相信這也是大家無法割捨的原因（笑）。

但如果對於攝影真的沒有太太太多的要求，也推薦可以向下看一下iPhone 17，幾乎是這一代堪稱CP值最高的神機。

＊下方就提供一些實拍照片給大家參考

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ iPhone17 ProMax 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ iPhone17 ProMax 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ iPhone17規格,蘋果 。（製圖／記者吳立言、蘇晟彥）

10/03 全台詐欺最新數據

430 1 6717 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

iPhone 17 Pro Max 試用老實說！散熱有感、法國街景實拍一次看

9月手機降價幅度出爐　vivo V60成「雙料冠軍」價格、幅度都第一

「手機回收月」遇上iPhone 17上市　回收量預估年破10萬台

iPhone 17e傳聞總整理：：動態島＋A19晶片、最快明年登場

陸果粉怨「iPhone 17太脆弱」官方回應了

陸果粉怨「iPhone 17太脆弱」官方回應了

蘋果iPhone 17系列近日啟售後，中國果粉表示，新機在實體門市陳列數小時後，就出現了刮痕，引起不少人質疑，iPhone 17系列太脆弱。還有網友指出，蘋果的磁吸MagSafe充電器也會在手機上留下刮痕。蘋果官方客服也對此做出回應。

入手iPhone 17 Pro Max「轉移完按一鍵GG」

入手iPhone 17 Pro Max「轉移完按一鍵GG」

iPhone 17 Pro裝保護殼實拍照曝！網喊不行

iPhone 17 Pro裝保護殼實拍照曝！網喊不行

iPhone 17台灣開賣日曝光！　全系列規格顏色一次看

iPhone 17台灣開賣日曝光！　全系列規格顏色一次看

關鍵字：

iPhone 17 Pro Max

