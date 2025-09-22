　
3C家電

薄到5.6mm卻更好修　iFix肯定iPhone Air維修友善度

被iFix拆解的iPhone Air。（圖／翻攝自YouTube @iFix）

▲被iFix拆解的iPhone Air。（圖／翻攝自YouTube @iFix）

圖文／CTWANT

蘋果最新推出的iPhone Air以5.6毫米的厚度成為史上最薄的iPhone，但經過專業團隊拆解後，證實蘋果並未因極致纖薄而犧牲可維修性。專門進行電子產品維修測試的iFixit在最新評測中，暫時給予這款新機7分（滿分10分），並形容這次的設計反而讓維修「更容易，而不是更難」。

根據iFixit釋出的影片可以看到，iPhone Air保留了去年在iPhone 16系列首次導入的電池設計，採用電動釋放式黏著劑，讓更換過程更一致。即使機身更薄，蘋果仍維持雙入口結構，使用者可以從背蓋玻璃方向拆解電池，不必擔心因操作影響OLED螢幕。

在維修結構上，iPhone Air的USB-C連接埠採模組化設計，電池部分則有金屬外殼包覆，不僅讓更換更簡單，也能避免因機身過薄造成的彎折風險。iFixit更發現，iPhone Air內建電池與蘋果售價99美元的MagSafe外接電池相同，形容這就像「備用輪胎」般方便。

電池續航方面，雖然蘋果為追求極致輕薄而在容量上有所妥協，但實測表現與iPhone 17系列其他機種差異不大，在一般使用情境下幾乎能維持一整天。iFixit也強調，Apple在新機上市首日便提供完整維修指南，顯示其在可維修性上的態度延續了近年的路線。

薄到5.6mm卻更好修　iFix肯定iPhone Air維修友善度

