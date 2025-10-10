　
大陸 大陸焦點 特派現場

連假吃太多！趵突泉錦鯉被餵成「豬鯉」還翻肚　遊客笑：要飲控

▲園方幽默的警示牌。（圖／翻攝自微博）

▲園方幽默的告示牌。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

山東濟南著名景點趵突泉近日因池中「胖到像球」的錦鯉在網上爆紅。該錦鯉在十一長假期間被遊客狂餵，身形圓滾滾、幾乎鼓成球狀，搖著尾巴緩慢遊動，被網友戲稱為「豬鯉」。不少人笑稱，「該飲控了，游泳也無法瘦身！」

▲錦鯉胖成豬鯉。（圖／翻攝自微博）

▲錦鯉胖成豬鯉。（圖／翻攝自微博）

據《濟南日報》報導，不少遊客笑稱「這哪是錦鯉，根本是泡在水裡的豬」，現場甚至掛上卡通警示牌，提醒民眾「再餵就嘎了」，幽默勸導遊客別再亂餵食。

趵突泉工作人員表示，泉水全年水溫維持在攝氏18度左右，屬於偏低溫環境，錦鯉為了適應氣候，會自然儲存脂肪，再加上泉水生態環境穩定、微生物豐富，讓牠們「吃得好又住得暖」，自然比一般錦鯉更肥壯。

▲▼豬鯉甚至翻肚翻不回來。（圖／翻攝自微博）

▲▼豬鯉甚至翻肚翻不回來。（圖／翻攝自微博）

▲▼趵突泉錦鯉胖成豬鯉。（圖／翻攝自微博）

此外，遊客熱情投餵也是「胖鯉魚」形成的主要原因之一。工作人員指出，「不少人喜歡餵魚，但錦鯉的記憶時間短，吃飽了也不會停，就一直吃下去，結果越餵越胖。」

▲▼趵突泉錦鯉胖成豬鯉。（圖／翻攝自微博）

▲園方幽默呼籲遊客適量餵食。（圖／翻攝自微博）

園方表示，近年已多次呼籲民眾「文明觀賞、適度投餵」，園區也設置多個可愛告示牌提醒遊客。其實，池中天然的微生物已足夠牠們攝取營養，若持續過量餵食，不僅會讓錦鯉肥胖過度，也可能影響牠們的健康。

工作人員強調，目前泉水環境維持良好，錦鯉多數健康活潑，但仍希望遊客理性觀賞，讓這些「趵突泉胖錦鯉」能繼續悠游自在地生活。

連假吃太多！趵突泉錦鯉被餵成「豬鯉」還翻肚　遊客笑：要飲控

