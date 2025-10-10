茶行闆娘學佛40年！活菩薩慘被撞死　孝子思念慈母：不敢去殯儀館

▲張李姓婦人學佛多年，待人和善，被顧客稱為活菩薩，行動不便後由大兒子、小兒子輪流照顧，2個兒子都十分孝順。（圖／家屬提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市西區茶行老闆娘87歲張李婦人，昨天凌晨在店家1樓臥房睡覺時，遭涉嫌毒駕的劉姓男子開車衝進店內慘死，與張李婦同住的兒子張男也被撞得一度昏迷，幸已恢復清醒無生命危險。張男今天（10日）返回一片狼籍的店面整理，想到篤信佛教、被顧客稱為「活菩薩」的母親慘遇橫禍，情緒相當低落，啜泣表示「我沒辦法去殯儀館，我會忍不住。」

劉姓男子（43歲）昨天半夜3時許，駕駛BMW轎車衝進台中市西區五權路上的一家茶行，衝破大門、一路撞進臥房，睡在房裡上下舖的老闆娘母子在睡夢中根本無法反應，老闆娘傷重不治，兒子因頭部受傷一度昏迷，清醒後發現母親竟已離世，悲傷欲絕。

▲劉男駕駛BMW撞進茶行。（圖／民眾提供）



兒子張男得知肇事的劉男疑似涉嫌毒駕，一時之間無言以對，艱難說出「已經難過到，不知道什麼叫難過」，張男表示，母親學佛多年，個性和藹待人親切，從不與人交惡，客人、鄰居都說母親是活菩薩，事發消息傳出，許多客人都感到很心疼。

張男說，母親學佛學了40多年，未料最後卻獲得如此下場，真的非常不捨。由於過度悲傷，加上身體有傷勢，目前母親後事都交由哥哥、姊姊處理，自己與孩子則留在茶行善後，但看著斥資超過300萬元的茶行，心血全因一場車禍化為烏有，不知未來該如何是好。

▲張男看著斥資超過300萬元的茶行，心血全因一場車禍化為烏有，不知未來該如何是好。（圖／記者許權毅攝）



據了解，肇事的劉男有毒品、詐欺、偽造文書、槍砲等多項前科，車禍後因顱內出血陷入昏迷，目前正在醫院接受治療；劉男經抽血驗尿檢測，有安非他命毒品陽性反應，而車內查獲到的電子煙則含有「喪屍煙彈」依托咪酯，詳細肇事原因及經過，有待警方進一步調查。