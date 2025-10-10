南投縣星空導覽人才培訓連4年開課　即日起至10／15開放報名

▲南投縣「暗空公園推動與光害防制」成績曾獲「天下城市治理卓越獎」。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為培育專業星空導覽人才、強化夜間觀光發展，南投縣政府連續第4年委託國立暨南國際大學辦理「星空導覽人才培訓課程」，自即日起至10月15日（星期三）下午5時止開放報名，將結合天文知識、星空文化、戶外導覽與儀器應用，希望進一步提升南投作為全臺「暗空旅遊」核心縣市之實力。

南投縣觀光處指出，本課程由暨南國際大學統籌規劃，分為18小時基礎課程與12小時客製模組，內容涵蓋暗空倡議、四季星空、天文觀測技巧、希臘與中國星官神話、天球知識、星空故事、實地觀測與儀器操作等，並安排兩場戶外

導覽演練，理論與實務並重，並依學員需求、量身打造並分流開設「天文攝影與觀測儀器操作」、「在地星空文化詮釋」、「觀星導覽實戰應用」，全面對接暗空觀光業者之職能需求；課程結束後通過考核者，將獲頒「銅星級星空導覽證書」，為後續分級制度建立（銅星/銀星/金星）奠定基礎。

師資陣容方面更橫跨產官學界，包含臺北市天文協會理事長劉志安、臺中市天文學會理事長呂其潤、嘉義市天文協會榮譽理事長莊明娟、中央大學天文研究所博士李昫岱、全國大學天文社聯盟講師、曲冰公共事務促進協會理事長洪文和、以及合歡山暗空公園鳶峰旅客服務中心創館館長蕭秀珠，融合天文科普與原民文化內涵，提升學員星空詮釋力與在地共感能力。

縣府觀光處表示，該縣自2019年取得「合歡山國際暗空公園」認證，目前清境地區已有超過100家「星空友善店家」，進行照明改造與減光處理，並常態舉辦如「清境地區星空導覽之夜」等夜間活動，該縣亦每年舉辦「星空季」，串聯清境、溪頭、東埔等地展開生態與親子夜間導覽，有效帶動夜間經濟與地方產業活絡；根據暨大調查，至2024年間，12處觀測點中有10處星空品質顯著提升，本次課程即應「暗空觀光」和「星空經濟」的全球永續旅遊新趨勢，延續該縣相關之星空治理成果，希望將導覽人才培育制度化。

縣府歡迎有志投入南投夜間旅遊、天文導覽、原鄉觀光與永續觀光推廣者把握此次培訓機會，更多詳細資訊及報名連結：https://forms.gle/3G8NeF4NB1hCkoJ48。