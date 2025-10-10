「輝達離開台北機率不大！」　他分析關鍵原因：不是要找便宜土地

▲輝達台灣總部意象照。（資料照／記者高兆麟攝）

記者曾筠淇／綜合報導

輝達台灣總部進駐北士科新光人壽T17、T18卡關，有越來越多縣市向輝達招手。不過，網紅Cheap則認為，輝達離開台北的機率不太大，因為輝達要的地方，應該是能兼顧決策、人才、交通和供應鏈的地方，甚至還要有「外商環境」，而以他的立場來看，輝達去哪裡都可以，只要留在台灣就好。

Cheap在臉書上發文表示，自從輝達進駐北士科卡關後，有越來越多縣市招手，但他覺得輝達離開台北的機率不大。他認為，輝達要蓋的是總部，是決策和協調中樞，要整合AI產業鏈，所以並不是要到台灣找便宜的土地蓋工廠。

Cheap認為，輝達如果要找便宜的土地，大可以考慮中國、東南亞，「選台北是因為高階人才、AI生態圈在台北，集中在內湖、南港、信義區，能與供應鏈高層、政府隨時溝通，離竹科也不遠」。再來是，總部的國際交通也要便利，AI總部要讓工程師、商務人是方便從國外直飛抵達，全台能兼顧決策、人才、交通、供應鏈的地方，只有台北。

最後還有外商環境，Cheap指出，不只是土地、交通，而是整個生活支援系統，可以讓外派的主管、工程師、顧問及家屬住得舒適，而這塊也只有台北能提供，尤其是信義區、東區、天母。Cheap最後也說，其實以他的立場，覺得輝達去哪裡都可以，只要留在台灣就好了，大家一起努力。