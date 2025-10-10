唱歌變砍人！少年「嘴秋」網路虧妹　男友怒了撂人設局砍殺

記者吳奕靖／高雄報導

高雄鳳山深夜上演少年報復戲碼！一名莊姓少年不滿連姓少年在網路上公然戲弄其女友，怒氣難消竟號召6人設局「請出來唱歌」，結果演變成巷口鬥毆，連姓少年當場被圍毆，混亂中又遭人用刀刺中兩刀，血流滿地，送醫縫合後才撿回一命。

▲莊姓少年（紅圈）撂人設局砍殺連姓少年，地點就在這間抓娃娃機店 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，這起衝突發生在9日晚間11點多，地點在鳳山區頂庄路與頂明街口一間娃娃機店前。連姓少年獨自赴約，不料剛抵達就遭一群少年衝上痛打，現場木棍揮舞、叫罵聲不斷，場面一度失控。

警方獲報趕抵時，現場已一片凌亂，僅剩傷勢明顯的連姓少年倒臥地上。警方立即協助送醫，小港醫院診斷左肩與左手臂遭刺傷，緊急縫合後暫無生命危險。

▲鬥毆傷人的地點就在這間抓娃娃機店 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

鳳山分局過埤派出所表示，初步調查為連姓少年在網路調戲莊姓少年的女友，成為導火線，所以莊姓少年透過友人以約唱歌的方式把連姓少年約出來，等到他到場之後，7人分持木棍毆打後，又有人拿刀刺傷他，隨後快速離去。 目前警方已查獲莊姓主嫌等4人到案，全案朝聚眾鬥毆及傷害罪方向偵辦，另鎖定其餘在逃共犯持續追緝中。