日本老闆來台「掃貨1物」扛20公斤白粉　塞滿行李箱！驚動緝毒犬

▲老闆買20包台灣砂糖。（圖／翻攝自X）



記者施怡妏／綜合報導

日本人氣蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」（Pomme d'Amour Tokyo）老闆池田喬俊近日到台灣旅遊，因為太喜歡台灣的砂糖，買了約20包的砂糖要帶回日本，塞滿行李箱，重達20公斤，準備回國時，在桃園機場被海關關切，抵達日本後又驚動了緝毒犬，讓網友笑翻。

池田喬俊在社群X（原Twitter）發文，台灣砂糖無論甜味、溶解方式、甚至厚度與層次感，都與日本砂糖差很大，即使外觀上台灣砂糖看似較粗糙，卻帶有一種「氣韻」與「厚度」，感覺製作蘋果糖也跟日本不同，因此想把台灣砂糖回日本，做出台灣風味的蘋果糖，讓日本人嚐嚐看。

[廣告]請繼續往下閱讀...

池田喬俊買了約20包砂糖，通通塞進行李箱裡，滿滿的白色粉末狀砂糖，引起台灣海關人員注意。池田誠實解釋「因為很喜歡台灣砂糖，這個在日本買不到。」最終成功化解誤會，順利登機。不過，抵達日本後，行李箱引起緝毒犬注意，最後也順利過關了。

池田喬俊指出，科學上證明，台灣跟日本的砂糖在性質、成分上完全相同，但他認為仍有點差異，台灣的砂糖略一點「茶色」，日本的砂糖雖然有蔗糖細跟甜菜糖系，但不論哪一種都是純白色的，「我想，那應該是純度的差異吧」，兩種糖都很甜，只是氛圍不一樣，「期待做出東京風台灣蘋果糖。」

貼文曝光，許多日本人也喜歡台灣砂糖，「煮醬汁時我這邊只堅持用台灣糖，不用進口糖。因為試了好幾次用進口糖很容易變質算掉，而台灣糖不會」、「要試試二級砂糖，是有一點點咖啡色的那種，煮甜湯特別好吃喔」、「老闆真的是很浪漫又認真的人」、「狗狗：這批糖很純很甜喔」。