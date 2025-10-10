　
國際

快訊／菲律賓7.4強震「發布海嘯警報」　震央300公里內危險警戒

▲▼ 。（圖／）

▲菲律賓強震引發海嘯警報。（圖／翻攝tsunami.gov）

記者吳美依、詹雅婷／綜合報導

菲律賓南部民答那峨島（Mindanao）外海10月10日9時43分（台灣時間10月10日9時43分）發生規模7.4強震，各大監測機構紛紛發布海嘯警報。

美國國家海嘯預警中心（U.S. Tsunami Warning Centers）對此發布「海嘯威脅」警報，太平洋海嘯警報中心（PTWC）也示警，震央300公里範圍內可能出現危險海嘯。

菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）10日表示，地震引發的第一波海嘯可能在當地上午9時43分至11時43分之間抵達，「預計海浪高度將比正常潮位高出超過1公尺，在封閉的海灣和海峽可能會更高」。

Phivolcs警告沿海地區居民撤離至地勢較高之處，且這次地震可能引發餘震並造成破壞。

根據美國地質調查局（USGS）資訊，這場地震規模7.4，震央位於聖地牙哥（Santiago）東方20公里處，震源深度約58.1公里。菲律賓媒體ABS-CBN則報導，這起地震規模為7.6，震源深度為10公里。

10/09 全台詐欺最新數據

男「戴頭燈」陳屍瑞芳礦坑成白骨　詭異現場畫面曝
賴清德國慶演說　喊台灣51次、中華民國2次、中華民國台灣2次
賴清德宣布：加速打造「台灣之盾」　T-Dome嚴密防空系統
顏正國靈堂正式開放「內部照曝光」　第一位到場藝人是她
賴清德：台灣經濟成長率上調到5.1％　亞洲四小龍之首超越中國
全球80%地震都在這裡　氣象署一圖秒懂
快訊／日本33地發布「海嘯預報」
國內政要出席國慶大典　蔡英文、陳水扁咬耳朵被拍

快訊／菲律賓外海7.4強震　氣象署發布海嘯消息

快訊／菲律賓外海7.4強震　氣象署發布海嘯消息

菲律賓外海今天(10日)上午9時44分發生規模7.4強震，中央氣象署隨後也發布海嘯消息，示警可能在太平洋地區引發海嘯威脅。

即／菲律賓外海規模7.4強震！

即／菲律賓外海規模7.4強震！

日本首度觀測到「南海海槽震源區」地層下陷

日本首度觀測到「南海海槽震源區」地層下陷

11:33東部海域規模5地震　氣象署：為獨立事件

11:33東部海域規模5地震　氣象署：為獨立事件

誤發撤離警報　季連成要花蓮縣府檢討

誤發撤離警報　季連成要花蓮縣府檢討

菲律賓地震海嘯

