快訊／菲律賓7.4強震「發布海嘯警報」　震央300公里內危險警戒

菲律賓南部民答那峨島（Mindanao）外海10月10日9時43分（台灣時間10月10日9時43分）發生規模7.4強震，各大監測機構紛紛發布海嘯警報。
美國國家海嘯預警中心（U.S. Tsunami Warning Centers）對此發布「海嘯威脅」警報，太平洋海嘯警報中心（PTWC）也示警，震央300公里範圍內可能出現危險海嘯。
菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）10日表示，地震引發的第一波海嘯可能在當地上午9時43分至11時43分之間抵達，「預計海浪高度將比正常潮位高出超過1公尺，在封閉的海灣和海峽可能會更高」。
Phivolcs警告沿海地區居民撤離至地勢較高之處，且這次地震可能引發餘震並造成破壞。
根據美國地質調查局（USGS）資訊，這場地震規模7.4，震央位於聖地牙哥（Santiago）東方20公里處，震源深度約58.1公里。菲律賓媒體ABS-CBN則報導，這起地震規模為7.6，震源深度為10公里。
