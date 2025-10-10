曝T12整合進度給輝達！　蔣萬安樂觀：只剩下3到4個地主了

▲台北市長蔣萬安出席市府國慶升旗暨慶祝活動。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

輝達（NVIDIA）台灣總部「Nvidia Constellation」取得用地卡關，北市府提出北士科T12基地方案，財政部國產署則盤點出的5塊國有土地中，以松南營區的可能性最高。台北市長蔣萬安今（10日）上午受訪時透露，T12原本產權很複雜，但現在已經有地主出面整合，大概只剩下三到四個地主了，因此整合方面不會有問題，市府也很樂觀。

蔣萬安上午在府前廣場參加114年國慶升旗暨慶祝活動受訪，針對新壽請中央介入協助解決T17、18土地問題，蔣萬安說，其實輝達之前已經正式告訴台北市政府，希望幫忙在台北市其他地方找到適合土地，輝達也在評估北市提供的幾個選項。

蔣萬安還說，新壽如果今天要再回過頭來繼續談，那輝達也表達很清楚了，就是只有新壽和台北市政府解約，市府再透過專案將地上權設定給輝達；另外，包括目前幾個T12產權原本複雜，現在已經有幾個地主出面整合，大概就只剩下3到4個地主，所以整合方面不會有問題，而且市府樂觀。

至於松南營區的部分，蔣萬安說，之前也帶輝達看過了，輝達也正在評估，而且旁邊的一塊地，中央也願意來協助，所以兩個地一併來討論，一起來開發，也是很好的一個選項。

▼北士科學園區T12用地，北市府擬持續爭取輝達進駐。（圖／記者林敬旻攝）

