福麥採購RDX爭議延燒　外委會通過加嚴軍方採購火炸藥運輸管制

▲立法院外委會17日處理2項臨時提案。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者蘇靖宸／台北報導

資本額1900萬元的室內裝修公司「福麥國際」以5.7億得標國防部RDX炸藥採購案，爭議持續延燒。立法院外交國防委員會今（17日）通過2項臨時提案，要求國防部對於高爆風險原料採購，每批貨於原產地起運前，應先依據國際海運危險貨物相關規定，及經濟部、警政署等國内特許、管制相關法規，要求廠商完成於原產地至本案履約地點的運輸、申報計畫文件；另也要求國防部，對福麥國際在後續擴充所採購RDX的每公斤單價，不得高於原案採購的每公斤單價。

立法院外交國防委員會17日上午邀請國安局長蔡明彥、國防部長顧立雄專案報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」，但國民黨籍召委馬文君鑒於福麥國際得標RDX炸藥爭議，提2項臨時提案，待議事人員宣讀後，國防部提文字修正，在場委員無異議，均修正通過，僅馬文君、藍委陳永康、徐巧芯在場。

提案指出，聯合國法規及國際法規框架下，為防止恐怖組織及防範對此類高爆炸藥買賣、運輸有嚴格限制及規定，並避免此RDX案所採購火藥原料於運輸過程中，發生不可預期的高風險事件，礙國家名譽及安全，確保如期、如質運交，因此提案要求國防部，對於高爆風險原料採購，每批貨於原產地起運前，應先依據國際海運危險貨物相關規範，及經濟部、警政署等國內特許、管制相關法規，要求廠商完成於原產地至本案履約地點的運輸、申報計畫文件，併火炸藥檢驗效能之第三方公證單位檢驗報告，同列為交貨應隨附合格文件之一。

另項提案則為，馬文君鑒於福麥國際得標國防部RDX火藥/原料，考量招標案另亦律定後續金額上限為新台幣8億2467萬元的擴充條款，得採限制性招標洽原得標廠商辦理採購，為避免後續肇生不良事件，嚴肅相關採購紀律，所以要求國防部，對此案後續擴充所採購RDX的每公斤單價，不得高於原案（採購編號：JE15005L097。指福麥國際得標案）採購的每公斤單價。