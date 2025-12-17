快訊／雙園河濱公園死亡意外！　收費員開單驚見男子「陳屍賓士」

記者黃彥傑、黃資真／台北報導

台北市雙園河濱公園堤外停車場今(17日)下午驚傳死亡案件！停車場收費員在開單時，發現停放的賓士內有一名男子躺在駕駛座上沒有動靜，收費員驚覺不對勁趕緊報警，消防人員到場後破窗將門打開，卻發現年約50多歲的男子已明顯死亡，警方隨即拉起封鎖線，將進一步調查死者身分及死因。

▲雙園河濱公園驚傳男子陳屍賓士車內。（圖／記者黃彥傑攝，下同）



● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995