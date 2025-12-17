「冤案」！　邱毅：高虹安連任勝率8成以上

記者陳俊宏／綜合報導

新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，二審逆轉從有期徒刑7年4個月改判6個月，得易科罰金18萬，貪污部分無罪。對此，前立委邱毅認為，這就是一起冤案，依目前情況判斷，高順利連任的勝率在8成以上，「雖然最後還了當事人清白，但高虹安被司法折騰了好多年，政治前途和聲譽盡毀。」

邱毅在臉書說，高虹安案件一審判了7年4個月，二審宣判大逆轉，只判了6個月，可易科罰金，也就是說，她的司法問題解套了，不但新竹市長可復職，明年也可參選新竹市長。

邱毅表示，依目前情況判斷，高虹安順利連任的勝率在8成以上，其實該案件就是小題大作，標準民進黨羅織入罪的手法，二審結果雖然還是判了6個月，應該是承審法官為給政治壓力交待，不得不為的平衡做法。

▼高虹安。（圖／資料照／記者吳銘峯攝）

邱毅指出，總之這就是一起冤案，雖然最後還了當事人清白，但高虹安被司法折騰了好多年，政治前途和聲譽盡毀；那時媒體群相起鬨，把她描述成慣老闆，她幾乎成了過街老鼠，這樣些損失誰來賠償，誰來彌補？

邱毅提到，由高虹安的案例，再看柯文哲的京華城案，明擺著也是賴清德用司法檢調追殺的案例，沒有金流，沒有證據，還是起訴求刑28年6個月。

邱毅說，其間特定媒體替北檢放話，然後綠媒跟進攻擊，在那段時間，柯文哲夫妻被醜化成萬惡不赦的貪污犯，幫他們說句公道話的人也被株連，「我就是其中的一個」。

邱毅表示，柯文哲的案子應該在下個月也會宣判一審結果，承審法官看來是清楚內情的，但人在屋簷下，不得不低頭，連立法院通過庭審要直播，法官都不敢照做，最後只能折衷做半套，「希望法官能挺住，秉持司法良心和專業審理，還柯文哲清白。」