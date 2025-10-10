不拍雜誌了！　古裝男神「劉宇寧」親吐不捨原因…暖哭粉絲

記者廖翊慈／綜合報導

中國知名歌手兼演員劉宇寧日前因出演熱播古裝劇《折腰》，演藝事業再登上一層樓，成為今年大陸古裝劇討論度最高的男演員之一。對於近年來，不接雜誌拍攝，劉宇寧近日在直播中，也特別說明原因，令粉絲們直呼，「寧哥（劉宇寧）真是良心偶像！」

▲劉宇寧近期在中國各地展開巡演，門票皆秒售罄。（圖／翻攝自微博）

劉宇寧在直播中說道，「在閑魚上（二手平台），看到別的粉絲出售他們家偶像的卡片、周邊、雜誌、應援棒（手燈），當我看到別家粉絲，賣他們偶像東西的那一刻，我就覺得心很酸，我會有一種代入感。」

他接著說道，「就是那種出周邊對不起的感覺，就是我覺得那種心情很複雜，就是也就那麼一點卡片、幾本雜誌，你都要發在網上賣，你能回收多少成本，所以我看到那一刻，就覺得有點心酸，所以我真怕我出了一些周邊，有人會放在閑魚上賣，他告訴我脫粉了，他要賣掉我的周邊，我會覺得很痛苦很難過，所以我不拍雜誌，我怕你們賣它。」

▲劉宇寧出演《折腰》後，人氣大漲。（圖／翻攝自微博／折腰官微，上同）

劉宇寧也點出另一個不拍雜誌的主因，認為買雜誌衝銷量，來展現粉絲對自己的支持，根本就是割韭菜，不忍心自己的粉絲被當韭菜割，「買了一大疊雜誌，二十本、三十本，甚至一百本也沒用，還要當成廢紙賣掉，看著好心酸，所以我不拍。」

相關直播片段在網路上引起熱議，「個人覺得有代言，可以支持一下，品質好的代言日常生活中，還可以用一用，雜誌是真沒啥用，單純為了欣賞一本就夠了」、「確實，現在回頭看，當初所謂的衝銷量，不過是將割韭菜冠以愛的名義賣出，像苦藥外面的蜂蜜，糖化了之後只剩下苦」、「說得挺對的，雜誌是最沒用的東西」、「不說別家，反正粉劉宇寧沒壓力，每天都很開心」、「實話啊！內娛需要頂劉這種活人，割韭菜不可取」、「劉宇寧最閃光的地方就是他的三觀他的人品，並且敢說敢做」。

公開資料顯示，劉宇寧1990年1月8日出生於遼寧省丹東市，2014年組建樂隊摩登兄弟並擔任主唱，通過直播、抖音平台演唱流行歌曲而走紅；2018年正式個人出道，開始活躍於歌唱舞台與綜藝節目，並為多部電視劇獻唱原聲帶；2021年因出演《長歌行》皓都一角，深受大眾喜愛；2023年的《一念關山》將他的演藝事業又推上一層樓；2025年出演的《折腰》、《書卷一夢》兩部劇大熱播，人氣再度上漲。