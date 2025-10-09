　
國際

日男切舌頭、尾巴虐殺5貓　被逮竟喊：貓像愛錢的女人不餵就不給摸

▲▼流浪貓,貓,街貓。（圖／示意圖／達志影像）

▲日男在馬爾他虐殺5貓，被逮還說「見錢眼開的女人，如果不餵牠們，牠們就不會讓你撫摸牠們」。（示意圖／達志影像）

記者趙蔡州／綜合報導

位在義大利西西里島南側、地中海上的海島國家馬爾他，因島上生活著大量的流浪貓而被稱為「貓咪樂園」，但有一名31歲日本人前往該國工作時，卻連續肢解、虐殺當地5隻流浪貓，事後出庭時還聲稱，他覺得貓咪就像「追逐金錢的女人，如果不餵牠們，牠們就不會讓你撫摸牠們。」

根據日本《產經新聞》報導，事件發生在馬爾他東北部一處小鎮斯利馬，當地居民今年7月陸續發現有5隻貓咪遭到虐殺，監視器還拍下兇嫌將貓咪舉起往地上猛砸的畫面。馬爾他動物保護組織表示，5隻死亡的貓咪有部分的身體出現殘缺，像是有一隻貓咪的尾巴被切斷，另一隻貓則有舌頭斷裂。

警方獲報後立刻展開追查，並於8月逮捕了一名試圖拿食物引誘貓咪的31歲日籍男子，對方起初不願配合還動手打傷員警，但最終仍被員警壓制逮捕。警方追查後，發現這位日籍男子就是連續殺害流浪貓的兇手，並在對方住處找到他被監視器拍到行兇時所穿的衣服及手套。

日男出庭時也坦承折磨、殺死了這些貓咪。檢方還透露，男嫌在偵訊時，表現出極為厭惡貓咪的態度，還說「貓咪就像追逐金錢的女人，如果不餵牠們，牠們就不會讓你撫摸牠們。」

檢方指控日籍男子涉犯虐殺貓咪、襲擊員警等罪名，向法院求刑2年，日男的辯護律師則試圖爭取降低到緩刑。當地法院將在14日做出宣判。

台中市一名林女跟小叔蕭男、小叔女友李女共居，3人飼養了2狗、7貓，卻不當照顧，將多隻貓塞在同一隻籠子裡，且一天只給一次食物，結果有一隻貓咪嚴重營養不良死亡，3人不理，其他貓咪竟啃食貓屍，直到內臟大部分都遺失。台中地院依動保法，判處3人拘役20日，各併科罰金20萬元，緩刑2年，並支付公庫3萬元。

