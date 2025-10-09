　
大陸 大陸焦點 特派現場

王志安有望提前解禁！陸委會：提出為台灣發聲、對抗中共的證據

▲▼前央視記者王志安。（圖／翻攝王局拍案）

▲前央視記者王志安。（圖／翻攝王局拍案）

記者蔡紹堅／台北報導

公子沈、樂樂法利等外國YouTuber日前在陸委會的背書下，解除了禁止入境台灣的懲罰，前央視記者王志安也想透過同樣的方式解禁，強調自己對台灣社會有無可替代的價值。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，大陸人士入境台灣是許可制，所以王志安可提出更多在國際上為台灣發聲、對抗中共認知作戰的證據，若政府覺得王志安真的對台灣有幫助的話，當然可以許可。

梁文傑9日在例行記者會上回應相關問題，她提到，王志安喜歡表達獨特的觀點，也確實有一些獨特性，像這一次就硬要用外國人的身分來申請解禁，展現獨樹一幟的見解，「但對我們來說，你拿什麼護照就是用什麼樣的規則，『如果你是貓，你就不能說自己是狗』，如果你拿的是大陸的護照，就不能用入出國移民法，而是要根據兩岸條例的規範。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

梁文傑解釋，王志安這一次向移民署申請，主張自己應該適用外國人的規範，但因為拿的是大陸護照，是不可能的事情。

梁文傑強調，陸委會是依據兩岸條例來行事，所以王志安可以再試試看，提出更多在國際上為台灣發聲，對抗中共認知作戰，對台灣有所幫助的證據，讓陸委會來審認。

梁文傑坦言，陸委會都是個案來審認，在兩岸條例的體系，一旦做出裁罰之後，沒有明確的規定申請提前解禁，但兩岸條例跟入出國移民法不同的地方在於，所有的大陸人來台都是要許可的。

梁文傑還說，由於所有大陸人士來台都要許可，所以對政府來說，只有「許可」或「不許可」的差別，換句話說，若政府覺得王志安真的符合在海外反共、為台灣發聲，對於對抗中共的認知作戰有幫助的話，當然可以許可，「但是他必須提出讓我們覺得可以接受的證據。」

▼王志安去年在「賀瓏夜夜秀」上發表涉及身障人士的言論，引起爭議。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

▲王志安訕笑身障人士，民進黨不滿批評。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

10/08 全台詐欺最新數據

469 1 5118 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／擔保金2.5億！辜仲諒獲准解禁赴泰
神說吸金45億全台3千人受害！驚人鈔票磚曝光
快訊／老虎溝罹難台灣人身分曝光！
快訊／台股安啦！國安基金進場184天　確定繼續護盤
台新、新光投信合併　金管會點頭了
轉落腳松南營區？　蔣萬安稱輝達「已看過」：年底前有初步結果
簡舒培問新壽開百億解約「卻不送公文」　蔣萬安冷回：妳去問它
311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸終於找到了

邱垂正：習近平將統一台灣當偉大復興指標

邱垂正：習近平將統一台灣當偉大復興指標

陸委會主委邱垂正8日在「2025台北安全對話」研討會上致詞，他表示，中共總書記習近平為創造延任之正當性，將「統一台灣」、「取代美國」作為「中華民族偉大復興」指標，使中共成為前所未有的「新極權主義」，積極對外擴張。

籲交流累積善意　邱垂正再喊話北京「務實溝通處理問題」

籲交流累積善意　邱垂正再喊話北京「務實溝通處理問題」

每半年查一次軍公教？陸委會澄清

每半年查一次軍公教？陸委會澄清

樂樂法利可以來台了！陸委會「幫忙背書」

樂樂法利可以來台了！陸委會「幫忙背書」

謝幸恩跑來家樓下租車位　梁文傑汽車送檢

謝幸恩跑來家樓下租車位　梁文傑汽車送檢

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

