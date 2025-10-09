王志安有望提前解禁！陸委會：提出為台灣發聲、對抗中共的證據

▲前央視記者王志安。（圖／翻攝王局拍案）



記者蔡紹堅／台北報導

公子沈、樂樂法利等外國YouTuber日前在陸委會的背書下，解除了禁止入境台灣的懲罰，前央視記者王志安也想透過同樣的方式解禁，強調自己對台灣社會有無可替代的價值。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，大陸人士入境台灣是許可制，所以王志安可提出更多在國際上為台灣發聲、對抗中共認知作戰的證據，若政府覺得王志安真的對台灣有幫助的話，當然可以許可。

梁文傑9日在例行記者會上回應相關問題，她提到，王志安喜歡表達獨特的觀點，也確實有一些獨特性，像這一次就硬要用外國人的身分來申請解禁，展現獨樹一幟的見解，「但對我們來說，你拿什麼護照就是用什麼樣的規則，『如果你是貓，你就不能說自己是狗』，如果你拿的是大陸的護照，就不能用入出國移民法，而是要根據兩岸條例的規範。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



梁文傑解釋，王志安這一次向移民署申請，主張自己應該適用外國人的規範，但因為拿的是大陸護照，是不可能的事情。

梁文傑強調，陸委會是依據兩岸條例來行事，所以王志安可以再試試看，提出更多在國際上為台灣發聲，對抗中共認知作戰，對台灣有所幫助的證據，讓陸委會來審認。

梁文傑坦言，陸委會都是個案來審認，在兩岸條例的體系，一旦做出裁罰之後，沒有明確的規定申請提前解禁，但兩岸條例跟入出國移民法不同的地方在於，所有的大陸人來台都是要許可的。

梁文傑還說，由於所有大陸人士來台都要許可，所以對政府來說，只有「許可」或「不許可」的差別，換句話說，若政府覺得王志安真的符合在海外反共、為台灣發聲，對於對抗中共的認知作戰有幫助的話，當然可以許可，「但是他必須提出讓我們覺得可以接受的證據。」

▼王志安去年在「賀瓏夜夜秀」上發表涉及身障人士的言論，引起爭議。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

