邱垂正：習近平將「統一台灣」作為「中華民族偉大復興」指標

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會主委邱垂正8日在「2025台北安全對話」研討會上致詞，他表示，中共總書記習近平為創造延任之正當性，將「統一台灣」、「取代美國」作為「中華民族偉大復興」指標，使中共成為前所未有的「新極權主義」，積極對外擴張。

邱垂正提到，習近平2012年上台後，中國大陸政治發展出現三個極端趨勢。第一，由過去「集體領導」朝向「高度集權領導」、甚至「一人統治」發展，使決策偏誤風險升高；第二，鼓吹「狂熱民族主義」，追求軍武霸權、運用「戰狼外交」、舉國體制等，推動南海軍事化、鎮壓香港民主及加強對台施壓，並透過「一帶一路」持續擴大全球影響力。

邱垂正指出，第三，習近平為創造延任之正當性，將「統一台灣」、「取代美國」作為「中華民族偉大復興」指標，使中共成為前所未有的「新極權主義」，積極對外擴張。台灣更是首當其衝，中國透過軍事威脅、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透、法律戰、混合認知戰等多重手段，日益升高對台複合施壓，成為台海及亞太區域和平穩定現狀的最大威脅。

邱垂正說，台灣戰略重要性是無可取代、不可或缺，是維持全球繁榮穩定的重要基石，首先，台灣身處第一島鏈核心地位，全球50%的貨櫃船須航經台灣海峽，對維護和平繁榮的國際秩序至關重要；其次，台灣是世界高科技中心，全球90%的先進晶片均由台灣生產製造，凸顯台灣是全球高科技供應鏈中不可或缺的合作夥伴；第三，台灣是成熟的自由民主國家，可以啟發具有相同的文化語言背景的中國大陸民眾，鼓舞他們去追求自由與更好的生活。

邱垂正還說，因此，維繫台海安全與和平攸關各國切身利益，近年來美、日、歐盟、英國、加拿大與澳洲等國均高度關切台海和平穩定，多次派遣軍艦穿越台海，聲援台灣在國際抗衡中國霸凌惡行，凸顯台灣有事等同於全球有事，如何攜手遏止中共對外擴張野心，維護台海及區域和平繁榮，已成為國際社會的重要共識。

邱垂正提到，面對中國軍武擴張威脅，政府將堅定捍衛國家安全與主權，遵循賴總統的兩岸政策，秉持「四個堅持」，並依據「和平四大支柱行動方案」，致力維護台海和平穩定現狀，包括：

（一） 強化國防力量。賴總統多次重申將繼續推動國防改革，並提高明年國防預算達到GDP之3.32%以上，預計2030年將達5%，展現台灣自我防衛決心，嚇阻中國進犯。

（二） 建構經濟安全及強化與民主國家高科技供應鏈互補夥伴關係。我們會強化台灣經濟韌性，強化與理念相近民主國家的經貿合作，一同打造更具韌性的民主供應鏈。

（三） 發展穩定而有原則的兩岸關係領導力。台灣在面對前所未有的壓力下，我們捍衛主權與民主體制的決心是前所未有的強大，我們絕不會在中國日增的壓力下屈服。然而，身為負責任的一員，台灣也持續敞開溝通對話的大門，呼籲中國大陸放棄對台施壓，正視中華民國台灣客觀存在的事實，以務實的態度，與台灣民選政府展開良性互動，共同優先處理兩岸民眾關切的民生福祉議題。

邱垂正強調，國際社會已體認維護台海和平穩定現狀，是全球繁榮穩定的關鍵核心，台灣有決心成為捍衛自我安全及全球和平與繁榮的良善力量，「我們也希望在民主韌性、區域繁榮及集體安全等方面，與友盟國家加強合作、深化夥伴關係，共同促進區域和平繁榮。」