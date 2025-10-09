　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

梁文傑稱「是貓不是狗」　王志安：看來不當狗解禁不了

▲▼梁文傑稱「是貓不是狗」　王志安：看來不當狗解禁不了。（圖／翻攝王局志安X） 

▲王志安在X上轉貼梁文傑的發言片段。（圖／翻攝王局志安X）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會副主委、發言人梁文傑9日下午在記者會上表示，前央視記者王志安硬要用外國人的身分申請解除禁止入境台灣，但拿的卻是大陸護照，「如果你是貓，就不能說自己是狗。」對此，王志安晚間在X上轉貼了梁文傑的發言片段，並留言，「唉，看來不當狗是解禁不了。」

公子沈、樂樂法利等外國YouTuber去年來台觀選時，因上政論節目錄影並收取通告費，被認定非法打工，禁止入境台灣。近日，幾人在陸委會的背書下，依照「禁止外國人入國作業規定」提前解除了禁止入境台灣的懲罰。

同樣是被禁止入境的王志安得知之後，也向移民署提出申請，希望能夠提前解禁。王志安並在申請資料中自稱「對當前台灣社會具有無可替代之價值」「長期擔任中國官媒央視核心節目之調查記者」「對中共宣傳體系的運作邏輯、審查機制與對外認知作戰手法，具備第一手的實戰經驗」「是台灣本土短期內難以培育的寶貴資產」。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

不過，由於王志安是中國大陸人士，非外國人，不適用「禁止外國人入國作業規定」，申請很快就被移民署駁回。這也令王志安感到相當不滿，認為台灣政府非常雙標，一方面說「中華人民共和國與中華民國互不隸屬」、「中國人是外國人」，一方面又說他不是外國人，讓他不禁想問，「我到底算是哪一國人？」

對於王志安的質疑，陸委會副主委、發言人梁文傑9日下午在記者會說，王志安喜歡表達獨特的觀點，也確實有一些獨特性，像這一次就硬要用外國人的身分來申請解禁，展現獨樹一幟的見解。

梁文傑強調，「但對我們來說，你拿什麼護照就是用什麼樣的規則，『如果你是貓，你就不能說自己是狗』，如果你拿的是大陸的護照，就不能用入出國移民法，而是要根據兩岸條例的規範。」

▼王志安被禁止入境5年。（圖／翻攝王局拍案）

▲▼前央視記者王志安。（圖／翻攝王局拍案）

但梁文傑也提出解套方法，他說，陸委會是依據兩岸條例來行事，所以王志安可以再試試看，提出更多在國際上為台灣發聲，對抗中共認知作戰，對台灣有所幫助的證據，讓陸委會來審認。

梁文傑解釋，陸委會都是個案來審認，在兩岸條例的體系，一旦做出裁罰之後，沒有明確的規定申請提前解禁，但兩岸條例跟入出國移民法不同的地方在於，所有的大陸人來台都是要許可的。

梁文傑還說，若政府覺得王志安真的符合在海外反共、為台灣發聲，對於對抗中共的認知作戰有幫助的話，當然可以許可，「但是他必須提出讓我們覺得可以接受的證據。」

王志安很快發現梁文傑的回應，在X上轉貼了相關影片，並留下一行簡短的文字，「唉，看來不當狗是解禁不了了。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／國慶政要座位圖曝！　黃國昌、朱立倫坐蔡英文、陳水扁正後方
百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！　認了外遇還嗆「玩玩而已」
快訊／涉虐幼師移送畫面曝光
超美女星「粉色睡衣」現身機車後座　20秒影片吸百萬人朝聖
台灣男入境日本　當場被捕！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

婚禮當天衝出酒店墜河失聯！陸新郎「遺體卡河床上」被尋獲

梁文傑稱「是貓不是狗」　王志安：看來不當狗解禁不了

唯一台灣人在青海老虎溝遇難　國台辦證實死因：疑失溫、高原反應

陸男子騎車滑手機！頭卡紅綠燈箱裡　動用切割器才把頭拔出來

老虎溝山難罹難台灣人　為台灣工廠台幹

連續出招！　陸宣布對「鋰電池生產設備」實施出口管制

王志安有望提前解禁！陸委會：提出為台灣發聲、對抗中共的證據

時隔五年！中印月底恢復直航　陸外交部：實現「龍象共舞」

「川習會」於APEC登場？　大陸外交部回應了

反制台美軍事技術合作　14間美加企業被中國列入不可靠實體清單

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告：我有一槍斃命的證據

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

婚禮當天衝出酒店墜河失聯！陸新郎「遺體卡河床上」被尋獲

梁文傑稱「是貓不是狗」　王志安：看來不當狗解禁不了

唯一台灣人在青海老虎溝遇難　國台辦證實死因：疑失溫、高原反應

陸男子騎車滑手機！頭卡紅綠燈箱裡　動用切割器才把頭拔出來

老虎溝山難罹難台灣人　為台灣工廠台幹

連續出招！　陸宣布對「鋰電池生產設備」實施出口管制

王志安有望提前解禁！陸委會：提出為台灣發聲、對抗中共的證據

時隔五年！中印月底恢復直航　陸外交部：實現「龍象共舞」

「川習會」於APEC登場？　大陸外交部回應了

反制台美軍事技術合作　14間美加企業被中國列入不可靠實體清單

TAG Heuer備齊智能錶與跑鞋　攜手New Balance造福跑者

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

韓國瑜國慶晚會感性喊話：明天國慶日一起舉著國旗大唱國歌

為氣候而走遊行11月登場　環團籲：強化2035減碳目標

舒淇露肚裝美得不費力　戴CINDY CHAO珠寶輕鬆中不失優雅

快訊／新北涉虐幼師否認犯案！移送新北檢畫面曝光

獨家專訪／郭采潔霸氣回歸「帶樂團回家」在台開唱：觀眾對我模糊最好

宋慧喬公開自己最愛的「3個人生角色」　《黑暗榮耀》文同珢令她難忘

豆花妹誇口「私下打扮沒人認出」被打臉　收私訊才知真相超震驚

指派赴災區志工保險明日啟動！自發前往「鏟子超人」建議自費投保

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

大陸熱門新聞

老虎溝山難罹難台灣人　為台灣工廠台幹

青海老虎溝山難困251人1死　死者來自台灣

兩陸客馬來西亞失聯　最後定位「在海裡深處」

遊客餵太多了！　草泥馬吃撐當場倒地「翻白眼」

韓星赴中旅遊！陸私生如喪屍衝撞畫面曝

唯一台灣人在青海老虎溝遇難　國台辦證實死因

21歲女大生「咳半年」竟是肺腺癌末期　確診5天辭世

陸可控「核聚變」發電再突破！核電股大漲 BEST設備關鍵部件交付

青海老虎溝山難傳台灣人身亡　海基會證實

全球出口量第一的抹茶小縣城 在日本喝到的很可能來自貴州

搭計程車跳表從重慶到內蒙要多少錢？ 陸網紅實測：計價器爆了

48歲陸網紅捕海鮮「墜海罹難」

陸最大收費站「36線車道」全塞滿 返鄉車潮尾燈照成「流動星河」

連續出招！　陸宣布對「鋰電池生產設備」實施出口管制

更多熱門

相關新聞

王志安有望提前解禁！陸委會：提出為台灣發聲證據

王志安有望提前解禁！陸委會：提出為台灣發聲證據

公子沈、樂樂法利等外國YouTuber日前在陸委會的背書下，解除了禁止入境台灣的懲罰，前央視記者王志安也想透過同樣的方式解禁，強調自己對台灣社會有無可替代的價值。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，大陸人士入境台灣是許可制，所以王志安可提出更多在國際上為台灣發聲、對抗中共認知作戰的證據，若政府覺得王志安真的對台灣有幫助的話，當然可以許可。

邱垂正：習近平將統一台灣當偉大復興指標

邱垂正：習近平將統一台灣當偉大復興指標

籲交流累積善意　邱垂正再喊話北京「務實溝通處理問題」

籲交流累積善意　邱垂正再喊話北京「務實溝通處理問題」

每半年查一次軍公教？陸委會澄清

每半年查一次軍公教？陸委會澄清

樂樂法利可以來台了！陸委會「幫忙背書」

樂樂法利可以來台了！陸委會「幫忙背書」

關鍵字：

王志安陸委會梁文傑樂樂法利

讀者迴響

熱門新聞

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

獨／遭前男友羞辱：無法娶妓女　AV女神心碎棄婚

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸找到了

買5萬元座椅是因長官處高壓狀態？　國防部：不會買這麼貴了

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

沖繩機場「台人超沒水準一幕」！丟臉丟到國外

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

長期性侵女學生　性侵犯狼師被獄友殺死

黑男街頭配對片下架風波燒！　又被挖大尺度正妹片

女神「現身災區清水溝」！

能躺就不坐「最懶散星座」Top 3公開

從朋友變老公！Lulu甜喊陳漢典「我的李大仁」　私下告白內容超噴淚

即／中共發航行警告　黃海10日至11日火箭發射

更多

最夯影音

更多
陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面