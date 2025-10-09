梁文傑稱「是貓不是狗」　王志安：看來不當狗解禁不了

▲王志安在X上轉貼梁文傑的發言片段。（圖／翻攝王局志安X）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會副主委、發言人梁文傑9日下午在記者會上表示，前央視記者王志安硬要用外國人的身分申請解除禁止入境台灣，但拿的卻是大陸護照，「如果你是貓，就不能說自己是狗。」對此，王志安晚間在X上轉貼了梁文傑的發言片段，並留言，「唉，看來不當狗是解禁不了。」

公子沈、樂樂法利等外國YouTuber去年來台觀選時，因上政論節目錄影並收取通告費，被認定非法打工，禁止入境台灣。近日，幾人在陸委會的背書下，依照「禁止外國人入國作業規定」提前解除了禁止入境台灣的懲罰。

同樣是被禁止入境的王志安得知之後，也向移民署提出申請，希望能夠提前解禁。王志安並在申請資料中自稱「對當前台灣社會具有無可替代之價值」「長期擔任中國官媒央視核心節目之調查記者」「對中共宣傳體系的運作邏輯、審查機制與對外認知作戰手法，具備第一手的實戰經驗」「是台灣本土短期內難以培育的寶貴資產」。

不過，由於王志安是中國大陸人士，非外國人，不適用「禁止外國人入國作業規定」，申請很快就被移民署駁回。這也令王志安感到相當不滿，認為台灣政府非常雙標，一方面說「中華人民共和國與中華民國互不隸屬」、「中國人是外國人」，一方面又說他不是外國人，讓他不禁想問，「我到底算是哪一國人？」

對於王志安的質疑，陸委會副主委、發言人梁文傑9日下午在記者會說，王志安喜歡表達獨特的觀點，也確實有一些獨特性，像這一次就硬要用外國人的身分來申請解禁，展現獨樹一幟的見解。

梁文傑強調，「但對我們來說，你拿什麼護照就是用什麼樣的規則，『如果你是貓，你就不能說自己是狗』，如果你拿的是大陸的護照，就不能用入出國移民法，而是要根據兩岸條例的規範。」

但梁文傑也提出解套方法，他說，陸委會是依據兩岸條例來行事，所以王志安可以再試試看，提出更多在國際上為台灣發聲，對抗中共認知作戰，對台灣有所幫助的證據，讓陸委會來審認。

梁文傑解釋，陸委會都是個案來審認，在兩岸條例的體系，一旦做出裁罰之後，沒有明確的規定申請提前解禁，但兩岸條例跟入出國移民法不同的地方在於，所有的大陸人來台都是要許可的。

梁文傑還說，若政府覺得王志安真的符合在海外反共、為台灣發聲，對於對抗中共的認知作戰有幫助的話，當然可以許可，「但是他必須提出讓我們覺得可以接受的證據。」

王志安很快發現梁文傑的回應，在X上轉貼了相關影片，並留下一行簡短的文字，「唉，看來不當狗是解禁不了了。」