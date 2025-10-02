　
政治

樂樂法利可以來台灣了！陸委會「幫忙背書」下成功解禁

▲▼美YTR樂樂法利「被禁止入境」來台夢碎　移民署回應了。（圖／翻攝自YouTube／LeLe Farley）

▲樂樂法利。（圖／翻攝自YouTube／LeLe Farley）

記者蔡紹堅／台北報導

海外媒體人公子沈、文昭、悉尼奶爸去年一月來台觀選，但因上政論節目收車馬費遭檢舉非法工作，禁止來台3年。陸委會2日證實，在他們的背書下，對於3人的處分已解禁，另外還有1位樂樂法利（LeLe Farley），也同樣解禁了。

陸委會副主委、發言人梁文傑表示，陸委會從成立以來，就長期關注海外民主派人士，也相當依賴這些民主派人士於國際為台灣的自由民主制度發聲，讓國際社會了解台灣狀況。

梁文傑指出，這些民主派人士對於對抗中共的認知作戰非常有幫助，所以從陸委會的角度來看，這些人長期支持海外民主運動，而且了解中共的內部情勢，也支持台海和平，所以認為他們具有「特殊技術及經驗」，是台灣所需要的外國朋友。

梁文傑還說，其實不只這3位，還有1位樂樂法利也是因為長期為台灣在國際社會上發聲，對中共的體制有戳破或揭露，也同樣被解禁了。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

樂樂法利是一名美國籍YouTuber，今年3月本打算從美國搬來台灣發展，連「就業金卡」都已經拿到，卻到了桃園機場才被告知自己已經被移民署禁止入境，令他相當錯愕，最終無奈返美。

移民署事後說明，樂樂法利等外國人持免簽證期間，未經申請工作許可，參加政論節目錄影，經台北市勞動力重建運用處查證屬實，移送勞動局依法裁處電視台違反就業服務法在案。經審酌勞動局來函有關樂樂法利等外國人持免簽證來台觀光，卻從事與來台目的不符活動，已違反入出國及移民法，因此管制不予許可來台。

同時，移民署也給出了解套方法，依照「禁止外國人入國作業」第15條規定，具特殊技術及經驗，經中央主管機關確認為台灣所亟需或短期內不易培育外國人，可申請減半、縮短禁止入國期間或不予禁止入國。

▼王志安曾上脫口秀節目，並因涉及身障人士的言論引起爭議。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

▲▼王志安訕笑身障人士，民進黨不滿批評。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

不過，同樣在去年1月來台觀選，並同樣被禁止來台的中國媒體人王志安則沒有解禁。據王志安在X上表示，他與律師商量後，決定依照文昭等人的模式，申請減輕處罰，提前解禁，並向內政部提出了申請，理由是「台灣內政部長劉世芳，在今年8月就已經說了，台灣作為一個國家，已經承認中華人民共和國了，等同於外國人。既然如此，那我也應該享受外國人的待遇。」

王志安說，申訴結果出來後是「駁回」，理由為「禁止外國人入國作業規定之適用對象系外國人，並無大陸地區人民適用之規定，申請事項尚屬於法無據。」

王志安認為，這個理由有點牽強，內政部長前腳說承認了中華人民共和國，中國人等同於外國人，後腳又說他屬於大陸地區人民，不屬於外國人，「我到底算哪國人？總不至於在你們看來，屬於無國籍沒人管的人吧？敢情你們制定這麼多法律法規，哪個用起來順手就用哪個，絲毫不考慮法律邏輯的一致性是麼？」

王志安還說，「作為淪陷區國民，一方面受中共迫害，不得不流亡，另一方面，又被中華民國優待，不得不五年無法入台。我也認了，但是，總要給我個明確的說法吧？這個要求不過分吧？」

▼海外媒體人文昭。（圖／翻攝YouTube）

▲▼海外媒體人文昭。（圖／翻攝YouTube）

10/01 全台詐欺最新數據

