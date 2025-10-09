2025香山濕地藝術季登場　張治祥秘書長邀民眾共賞在地藝術與自然

▲2025香山濕地藝術季開幕合影。

藝文界盛事—2025香山濕地藝術季今(114)年以「海來說Once Upon a Time」為主題，今（9）日盛大登場。秘書長張治祥出席開幕式時表示，香山濕地藝術季邁入第五年，策展視角回到在地故事，透過藝術導入，讓濕地、社區與居民的記憶彼此交織，展現人與自然共生的美好圖像。藝術季展期至11月9日，邀請市民朋友一同走入濕地，感受海與土地的故事。

▲與會貴賓合影。

張秘書長說明，今年香山濕地藝術季邀請來自台灣及法國的五組藝術家及團隊，共創作5件特色作品。參與藝術家包含李蕢至、吳修銘、謝佑承、余白（Hubert Kilian）及吳騏，他們以各自獨特的創作語言回應香山，從自然到人文、從聆聽到書寫，共同編織屬於香山的故事，連結濕地、社區與日常，開啟一場跨越地景的人與土地對話。

▲秘書長張治祥致詞邀請市民朋友一同走入濕地，感受海與土地的故事。

張祕書長指出，本屆策展視角聚焦在地故事，藝術家以潮汐的律動、濕地的生態與居民的記憶為靈感，轉化為多元創作，引領觀眾重新認識這片土地。她誠摯邀請各地民眾走進香山，透過聲音、影像、裝置與互動體驗，感受土地記憶與藝術交織的魅力，展開一場充滿故事與感動的藝術旅程。

▲秘書長張治祥與民眾一同寫下對香山的話。

產發處表示，香山濕地藝術季結合生態保育與社區發展，展期濕地周邊社區同步推出多場農事體驗活動，讓遊客在欣賞藝術作品的同時，也能親身感受在地風土，深化對香山人文與自然的認識。

產發處說明，今年藝術季特別在海洋保育教育中心二樓設置了「海來說故事牆」，張秘書長也特別邀請大家寫下你在香山的感受，或是想對大海、濕地說的一句話。並親自寫下了給濕地的話，掛上故事牆。歡迎大家來海保中心寫下心情故事拍照分享到Facebook，並標記「#2025香山濕地藝術季#海來說」，讓更多人聽見屬於你與香山的故事。

▲活動照。

產發處補充，2025香山濕地藝術季除展覽外，亦規劃多項系列活動。相關資訊可至官方臉書粉專「香山濕地藝術季」或加入官方LINE帳號查詢（於臉書搜尋並掃描QR code加入）。誠摯邀請大家於11月9日前親臨香山濕地藝術季，透過展覽、工作坊與地方參與，共同體驗人與土地的對話，在聲音、影像、裝置與互動之中，體驗藝術與記憶交織的獨特魅力。

