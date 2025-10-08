金飾價格一路飛漲未停！　陸買家嘆：觀望黨只會「越等越貴」

▲深圳水貝黃金市場。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

現貨黃金8日突破4000美元／盎司，續創歷史新高，年內漲幅超52%。隨著國際金價走高，中國國內多個金飾品牌克價也再創新高，多家站上1160元／克（人民幣，下同），老廟金飾價格更達1176元／克。不少大陸買家直呼，「觀望黨拍斷大腿也只會越等越貴。」

據《每日經濟新聞》報導，8日中國國內品牌金價顯示，周生生足金飾品標價達1165元／克；周大福為1162元／克；老鳳祥價格達1160元／克，均受到國際金價浮動影響，整體呈現上漲趨勢。

▲中國國內多個黃金品牌金飾價格超過1160元／克。（圖／CFP）

對於金價一路飛漲，多名買家指出，「本來就沒錢結婚了，還漲那麼高」、「真的破四千了，買不起了」、「金價真的瘋漲了」、「太離譜了，漲到這麼貴」、「非常後悔年初沒上車」、「以前戴金是為了臭美，現在趕緊摘下來，鎖進首飾盒，這哪是首飾，分明是請了個祖宗回家」。

也有人開心表示，「這兩年，黃金一直在爬高坡，眨眼間已經來到新高，還記得我當年在每克才300元的時候，拿著10萬塊砸在裡面，金價不能再回頭看了，現在我的嘴角是上揚的，哈哈哈哈哈！」

▲還是仍有不少買家持續觀望。（圖／CFP）

專家分析，高金價易吸引短期投機者入場，可能加劇金飾價格的非理性波動，一旦市場情緒轉向，可能引發局部拋售，從而破壞市場穩定，同時，金飾溢價（加工費、品牌費）疊加基本金價，進一步放大了一般消費者的購買成本，與未來變動時的虧損機率。

專家也提醒，若聯準會延後降息、美元反彈或通膨降溫，金價短期或回調至3,800-3900美元區間，「黃金的本質是『避險壓艙石』，非暴富工具，剛需按需買，投資分批投，方能在金浪淘沙中，守住理性與財富。」