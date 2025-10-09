　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統願協助留輝達　李四川：松南營區有6公頃是「蠻好的一塊地」

▲▼台北市副市長李四川回應內政部回函「北士科地上權轉移案」。（圖／記者黃國霖攝）

▲台北市副市長李四川。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

輝達原屬意將台灣總部設在北士科T17、T18基地，因用地取得卡關，賴清德總統昨天鬆口，中央全力協助輝達在台設立海外企業總部。而經濟部昨也表示，接到輝達公司信函，請求盤點「包含台北市在內、符合需求之土地」，而據悉以松南營區的機會最大。台北市副市長李四川今（9日）受訪表示，松南營區市有地跟國有地加起來面積超過6公頃，如果輝達願意，是蠻好的一塊地。

李四川今日受訪表示，松南營區的土地是軍方的，在2018年進行都市計畫的變更，北市府分回約3.1公頃，國防部還有3.3公頃，兩塊地間隔著光復北路，北邊隔著民權東路就是松山機場。之前也曾帶輝達去看過市有地的3.1公頃部分，當時輝達覺得小了點，若要與中央的併，又擔心不知道國防部什麼時候要遷移。

李四川說，市府知道國防部在今年底可以交地，今天又有總統、經濟部長同意要協助輝達找地，如果國防部那塊也可以釋出，兩塊地加起來大概有6公頃多，假設輝達願意，「是蠻好的一塊地」。不過，由於北士科前有一條磺港溪，是輝達比較屬意的，松南營區的優點就是在機場旁，就看輝達現在的考慮。

另外，李四川也提到航高限制，松南營區的土地大約可以蓋到65.5公尺，換算約20層樓，以輝達要蓋的量體樓層最大約5層樓，因此限高沒有問題。如果輝達願意，國防部跟市府的地都可以在年底交地，後續請建照等行政流程，市府一定會全力配合，在地上權直接專案設定給輝達的部分，也不會有問題。
 

ET快訊
以為穩贏！小泉進次郎選前夜「開趴狂歡」　老爸嘆：沒長大
李千娜夫妻二度現身顏正國靈堂　王識賢哀痛：不敢相信
快訊／放走無照猴撞死人　警察遭懲處
採購5萬元座椅、1瓶120元瓶裝水　國防部：參考日本市場進口
女神現身清水溝！低調一幕被拍　旁人認證：沒休息
快訊／主場球迷提前離場！　道奇2：8不敵費城人
國光女神分手1年「開5條件」徵友！　攝影棚全傻眼
藍色BMW飛撞茶葉行奪命！　肇事男黑歷史起底

