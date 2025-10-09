野豬群闖高速公路！　陸男時速105公里直接撞上

記者陳冠宇／綜合報導

近日，在大陸琿烏高速一個路段上，一名駕駛開車以105公里的時速行駛中，前方卻突然出現野豬群橫穿道路，他來不及剎車就撞了上去。有大陸網友笑稱，這是「大型野豬群碰瓷現場」。

《極目新聞》報導，根據行車記錄器顯示，10月3日晚間6時許，一名大陸駕駛開車行駛在高速公路上，前方道路突然出現野豬群橫穿道路，雖然他及時減速，但無奈車速太快，仍然撞到野豬群，導致部分野豬被撞飛。

據報導，該事件發生在晚上，在發現野豬闖入之前，車速為每小時105公里。

一名目擊的張女士告訴媒體，事發當晚她駕車從吉林回長春，經過G12琿烏高速吉林西收費站附近路段，看到前方道路的車輛撞到野豬，有3輛車打著雙黃燈緩慢通過，5頭野豬躺在地面上。她不清楚野豬是如何跑上高速公路的。

▲大陸高速公路駕車撞到野豬群。（圖／翻攝極目新聞，下同）

上述撞到野豬的駕駛在網路上發文稱，3日晚上，在吉林前往長春的G12琿烏高速上，他以每小時105公里的速度撞到橫穿馬路的野豬群，人沒事，車輛前擋泥板被撞掉。事發後，他報了警，等待責任認定，目前已報保險公司進行相關賠償處理。

該影片引發討論，部分大陸網友表示：「晚上在高速駕駛還是要開遠光燈」、「高速上這種情況根本來不及反應的，能避免人受傷已經很好了」、「人沒事就好，萬幸」。也有網友稱：「就說當晚的高速路怎麼躺了幾頭野豬？」、「大型野豬群碰瓷現場」。