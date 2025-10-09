　
國際

輝達新AI伺服器GB300將採用三星HBM3E　黃仁勳親筆信通知李在鎔

▲▼輝達執行長黃仁勳出訪北京。（圖／達志影像／美聯社）

▲輝達執行長黃仁勳先前出訪北京。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國人工智慧（AI）與晶片設計巨頭輝達（NVIDIA），已確定在最新AI加速器伺服器「GB300」中，採用三星電子第五代12層堆疊高頻寬記憶體（HBM3E）。消息人士透露，輝達執行長黃仁勳近日親自致信三星電子會長李在鎔，正式通知這項決定，意味三星電子因良率經歷多次挫折後，終於重返輝達供應鏈。

根據韓媒《News1》獨家報導，雙方目前正就供應量、價格及時程等細節進行最後協商。這是三星電子相隔約1年7個月後，再度進入輝達的正式供應鏈體系。早在2024年3月的美國GTC大會上，黃仁勳便曾在三星HBM3E樣品上親筆寫下「Jensen Approved」字樣，引發市場揣測，但其後三星在多次品質測試（Qual test）中未能通過，合作案一度陷入停滯。

今年1月的CES2025展期間，黃仁勳甚至公開指出「HBM必須重新設計」，讓三星電子顏面盡失。據悉，李在鎔隨即下令啟動重新設計、技術補強等計畫，要求全公司展現「強悍的三星精神」。經過上半年技術調整後，三星成功改善良率，最終通過輝達的最新檢測。

業界人士分析，即便目前AI市場已逐漸轉向第6代HBM4，GB300採用的HBM3E供應量可能不大，但這對三星電子而言，這象徵其技術突破並正式恢復與輝達合作關係。隨著此次成功，有望加速三星HBM4產品的驗證進程，為後續AI伺服器市場競爭打下基礎。

報導也提到，外界普遍認為李在鎔的「親自出馬」發揮了關鍵作用。李在鎔在8月獲得南韓大法院（最高法院）無罪判決定讞後，幾乎整個月都在美國出差，期間會晤黃仁勳。返韓時，他曾透露，「已為明年的事業做好準備」，顯示此次談判成果可能正是其中一環。

另一方面，三星電子據傳亦表達向輝達採購約5萬顆GPU的意願，雖具體用途尚未公開，但預料將用於推進公司內部AI轉型（AX）與雲端業務。

顏正國「流下男兒淚」敬業態度曝光　楊祐寧揭遺憾
全聯、家樂福上百商品「買1送1」！雙十連假祭優惠
快訊／台中BMW飛車撞茶行！兒淚「媽媽攔腰斷了」　相驗結果曝
日圓再貶！續刷8個月新低
騎士闖國道1號！　撞噴當場失去生命跡象
班上連爆黃金葛下毒、性騷！台中師5大失職　開罰6萬

好市多會員「瘋搶金條」！每月賣65億貴金屬　上架幾小時被掃光

人質最快11日獲釋！以色列撤軍時程曝光　川普預計12日抵以色列

分析10萬起輕生案例　遺書最常提「爸、媽」！反映貧困長照悲劇

校園水塔傳惡臭驚見「腫脹腐爛屍」　全校師生連喝10天屍水崩潰

背痛以為年紀大了　竟是「直腸癌末期」！38歲男短短8周病逝

27歲女模「墜樓案」大逆轉！遺書竟是偽造　指甲驗出男性DNA

示警台海！美前議員點出以哈戰爭「3大教訓」　警惕中國威脅

日華懇議員出席國慶酒會　自民黨選對長：不應讓「台灣有事」發生

惡臭血水滴下樓揭「雙屍慘案」！　父化白骨、女兒倒地亡

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告：我有一槍斃命的證據

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

薔薔遭「AI換臉」冒名代言壯陽藥！　直攻詐騙公司地址...對方道歉下架

台驊9月營收月減4.08%、年減35.75%　公司穩定貨量表現穩健

板橋府中商圈驚傳墜樓！41歲男送醫不治　嚇壞逛街民眾

不可以虐兔兔！他逗弄被抓傷爆氣　亂棒狂K拋飛摔死牠...下場曝

輝達卡關蔣萬安被電慘　何孟樺：又想要靠中央

輝達卡關蔣萬安被電慘　何孟樺：又想要靠中央

輝達屬意北士科的T17、T18基地，設置海外總部，但目前用地取得卻陷僵局。台北市長蔣萬安今（9日）赴市議會報告時，遭多名議員連番砲轟，其中，民進黨議員何孟樺喊話蔣萬安不要成為只出一張嘴的「招商渣男」，簡舒培則送上「輝達的顯卡 」。簡說，這是市民委託她送的，輝達運用AI提升運算能力，蔣萬安也要AI上身，把輝達留在台北打造AI首都。

以哈戰爭3大教訓　他籲警惕中國威脅

以哈戰爭3大教訓　他籲警惕中國威脅

輝達若離開台北？　秦慧珠嗆：蔣萬安別想連任

輝達若離開台北？　秦慧珠嗆：蔣萬安別想連任

中央助輝達留台灣　行政院：經濟部、財政部、內政部都積極協助

中央助輝達留台灣　行政院：經濟部、財政部、內政部都積極協助

台灣第8！全球人均泡麵消費量　這國居冠

台灣第8！全球人均泡麵消費量　這國居冠

NVIDIA輝達三星電子黃仁勳李在鎔北美要聞日韓要聞AI科技GB300HBM3E

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

