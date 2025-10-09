輝達新AI伺服器GB300將採用三星HBM3E　黃仁勳親筆信通知李在鎔

▲輝達執行長黃仁勳先前出訪北京。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國人工智慧（AI）與晶片設計巨頭輝達（NVIDIA），已確定在最新AI加速器伺服器「GB300」中，採用三星電子第五代12層堆疊高頻寬記憶體（HBM3E）。消息人士透露，輝達執行長黃仁勳近日親自致信三星電子會長李在鎔，正式通知這項決定，意味三星電子因良率經歷多次挫折後，終於重返輝達供應鏈。

根據韓媒《News1》獨家報導，雙方目前正就供應量、價格及時程等細節進行最後協商。這是三星電子相隔約1年7個月後，再度進入輝達的正式供應鏈體系。早在2024年3月的美國GTC大會上，黃仁勳便曾在三星HBM3E樣品上親筆寫下「Jensen Approved」字樣，引發市場揣測，但其後三星在多次品質測試（Qual test）中未能通過，合作案一度陷入停滯。

今年1月的CES2025展期間，黃仁勳甚至公開指出「HBM必須重新設計」，讓三星電子顏面盡失。據悉，李在鎔隨即下令啟動重新設計、技術補強等計畫，要求全公司展現「強悍的三星精神」。經過上半年技術調整後，三星成功改善良率，最終通過輝達的最新檢測。

業界人士分析，即便目前AI市場已逐漸轉向第6代HBM4，GB300採用的HBM3E供應量可能不大，但這對三星電子而言，這象徵其技術突破並正式恢復與輝達合作關係。隨著此次成功，有望加速三星HBM4產品的驗證進程，為後續AI伺服器市場競爭打下基礎。

報導也提到，外界普遍認為李在鎔的「親自出馬」發揮了關鍵作用。李在鎔在8月獲得南韓大法院（最高法院）無罪判決定讞後，幾乎整個月都在美國出差，期間會晤黃仁勳。返韓時，他曾透露，「已為明年的事業做好準備」，顯示此次談判成果可能正是其中一環。

另一方面，三星電子據傳亦表達向輝達採購約5萬顆GPU的意願，雖具體用途尚未公開，但預料將用於推進公司內部AI轉型（AX）與雲端業務。