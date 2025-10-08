　
軍武

長效期飲用水將提高到5年　顧立雄：向中油採購32億戰備油料

軍聞社／記者王茗生報導

國防部長顧立雄今（8）日前往立法院，針對「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」列席備詢，就軍購進度及資安人力培育等議題，說明國防政策方向與執行現況。

針對立委關切對美軍購付款進度與交貨情形，顧部長表示，國防部所有軍購案均依據美方帳單所列付款時程執行，並未提前付款，若未到應付時間，絕不會先行匯款。即使款項匯入美國聯邦儲備銀行（FRB）帳戶，也仍屬國防部控管，並會產生孳息。

顧部長進一步指出，目前主要尚待交付項目包括F-16戰機、AGM-154C精準炸彈及Mk-48魚雷等，均依合約時程持續推動。國防部戰規司長黃文啓補充，至今整體軍購總額約300餘億美元，實際支付108億美元，其中多數項目已交付，並無提前付款或閒置資金情形。

針對資安專業人力招募與培育議題，顧部長表示，國防部已建立完整的資安人才訓練規劃，區分基礎、專業及高階三階段課程，並參考各國制度，逐步強化資安防護能量。

顧部長表示，為提升留才誘因，國防部已於114年6月調整「網路戰勤務加給」標準，區分專精與精英等級，最高「專家級」每月可達6萬元，並提高專家級人員比例至前10%，以鼓勵官兵精進資安專業與證照能力。 　

顧部長強調，資安人才招募確實為各界共同面臨的挑戰，國防部將在可用資源範圍內，持續優化培訓制度、完善待遇與升遷誘因，並推動軍民協力，確保國防資安韌性及作戰通信穩定。 　

在戰備物資儲備方面，顧部長說明，面對敵情威脅日趨嚴峻，國防部規劃運用特別預算強化油料及物資儲備韌性，預計向中油公司採購約32億元戰備油料，採分散儲存方式，確保供應穩定；另針對長效期飲用水，則參考日本經驗，將保存期限提高至5年，以減少耗損與更換成本。 　

顧部長強調，為提升後勤保障及裝備維修能力，將以特別預算加強零附件籌補及彈藥庫整建，快速補足戰備存量，以強化防衛韌性，確保國軍在任何情況下均能穩定遂行任務，守護國家安全。

