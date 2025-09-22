艦上美味撐起遠航士氣　增配甜點師巧手療癒人心

軍聞社／記者王茗生隨艦採訪

在長達2個月的敦睦遠航訓練航程中，「吃」是必不可少的，伙房人員每日必須為艦上官兵供應4餐，靠泊友邦時，更要準備道地臺灣美食招待貴賓與僑胞，而伙房人員在船艙中有限的空間內竭盡所能準備美味佳餚，使官兵能在航行過程中享受美味食物，並且在蒞臨友邦時，推廣臺灣美食，可謂功不可沒。

供應艦艇上百人的伙食絕非易事，由於艦上無法使用明火，所以僅能使用電磁爐進行烹飪，然而電磁爐的加熱速度較慢，為確保食物煮熟，往往需要花費較長時間進行加熱，伙房官兵長時間待在悶熱的環境中，為眾人準備伙食可說是相當艱辛；由於受到海象影響，艦艇會隨著風浪晃動，在備料使用刀具時，考驗官兵的刀工與穩定性，倘若風浪過大，則需要臨時更改菜單，採用加熱或油炸的方式準備伙食，為全艦官兵供應基本伙食。

此外，長時間的航行，必須確保儲備的食材足夠新鮮，除了透過冷藏與冷凍的方式進行儲存，其中葉菜類的食材必須避免碰撞，如果葉菜類外表出現破損，將會加速腐爛的速度，因此食材運上船後，需要使用報紙包覆密封，確保葉菜類食材在顛簸的航行中不會相互碰撞，以延長食材的保鮮時間；在儲存順序上也有所講究，不易腐壞的根莖類食材可長時間存放，因此會放置在冷藏櫃中後段，而較容易腐壞的葉菜類則會放置在前段，盡快使用這類食材進行烹飪，在多樣性的食材中，先行規劃出餐順序，最大保證食材的新鮮。

值得一提的是，除了讓友邦國家認識我國飲食文化外，每年的敦睦遠航訓練中，也會編組「甜點師」，在他們的細心巧手下，讓官兵可以在艱鉅的遠洋航行任務中，品嘗治癒人心的蛋糕、餅乾等茶點，為航行途中增添一份甜味。