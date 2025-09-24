　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

攜手央大開發太空衛星技術　中科院：提升防禦系統能量

軍聞社／記者莊家豪報導

面對敵情威脅，國防科技研發刻不容緩，尤其在全球太空科技快速發展下，國家中山科學研究院將運用既有關鍵技術，攜手中央大學國防科研團隊擅長的「太空衛星技術」、「遙測技術資料處理與分析」及「光電科技」等強項，為前瞻國防先進武器研發注入創新與活力，也提升我國國家安全的防衛韌性。

中科院院長李世強中將和中央大學校長蕭述三博士23日共同簽署合作備忘錄（MOU），啟動互補優勢的產學合作，形成更強大的研發動能，使我國在尖端科技上走得更快、更穩，進一步強化臺灣在太空領域的技術自主性與國際競爭力。

中科院指出，此次簽署MOU內容涵蓋研發和人力資源運用等兩面向，提升雙方相關領域的研發實力，以及推動國際交流與產學的跨域合作，同時開啟更多實習、研究與交流的機會，讓學生將所學應用於真實場域，使科研能量持續保持活力與前瞻性，成為未來科技發展與國防應用的重要核心。

中科院表示，自創立以來，該院長期深耕於國防工業研發領域，在產業實務、系統整合與國防應用上擁有豐富經驗，而航太與國防的關聯密不可分，融合中央大學深厚的學術研究基礎後，未來將共同建構通訊、定位、導航等方面的自主能力，提升精準太空探測與防禦系統的能量；以及加速新一代無人機引擎的開發，打造更具戰略價值與實用性的無人載具，持續突破挑戰、開創新局，為國防科技發展寫下新篇章。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6200 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
花蓮急需援手！　捐款管道一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

攜手央大開發太空衛星技術　中科院：提升防禦系統能量

LUX改造媽媽大挑戰

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

6000萬噸泥流如海嘯　花蓮光復鄉史上最大浩劫　堰塞湖溢流奪17命！單親媽找失蹤6歲女

攜手央大開發太空衛星技術　中科院：提升防禦系統能量

桃園浪漫必拍景點票選揭曉　80對新人4成選這裡

凱莉和好呱吉了！「痛哭擁抱」畫面曝光　她還原親口道歉過程

台藝大新隊長王威翔上任　參與柯瑞訓練營受啟發

鄉民曝「全光復的垃圾沖來」擋家門口　鄰居崩潰求救：開始發臭

德州ICE辦公室遭狙擊3死1傷　槍手飲彈！子彈刻字內容曝光

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

國際火線／巴人被屠殺，讓《辛德勒的名單》變成笑話！

一起幫幫花蓮！　五月天出手捐500萬賑災...劉若英加碼100萬送暖

「弟弟不要怕！」屏東消防深夜救出男童　瞬間抱懷中畫面暖哭

國光女神斷開4年婚淨身出戶　「市場擺攤賣童裝」付龍鳳胎撫養費

方志友到首爾玩「舒華當地陪」　笑稱兒子被電到「變私生飯」

軍武熱門新聞

中科院攜手央大開發太空衛星技術

有片／福建艦電彈殲-35等三款軍機

艦上美味撐起敦睦遠航士氣

CH-53K「種馬王」吊掛1.6萬公斤

殲-35A出口每架不到1億美元？

湊齊三個20！網曝直-20高清照

美特種部隊尼日遇突襲　3死2傷

殲-10B矢量發動機為渦扇-15鋪路

殲-11B以1敵2擊敗巴國梟龍戰機

美濱海戰鬥艦南海放飛無人機

環時：首艘國產航母今天不會下水

伊朗秀F-313隱形戰機能飛？

賈廷安入選人大代表破被查傳聞

運-20B最大航程輕鬆破8000公里

更多熱門

相關新聞

解讀川普拒絕對我軍援傳聞

解讀川普拒絕對我軍援傳聞

最後還是要追根究底指出，美國對臺軍援預算支用於向臺灣提供軍備品項與行政運輸支出，在整個預算架構上百分比根本就是無足輕重。此項預算額度最主要是支應前來臺灣提供教育訓練課程，甚或是協助訓練演習專業教官與顧問，執行其協訓任務所需之差旅勤務開支。

艦上美味撐起敦睦遠航士氣

艦上美味撐起敦睦遠航士氣

磐石軍艦化身海上醫院

磐石軍艦化身海上醫院

中科院導入彩帶火箭攔截反無人機

中科院導入彩帶火箭攔截反無人機

三軍聯合實彈射擊火力壓制

三軍聯合實彈射擊火力壓制

關鍵字：

軍聞社台灣軍武

讀者迴響

熱門新聞

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

「趕快跑！」警消廣播：你想死嗎

衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

快訊／捷安特製造商巨大產品遭美國海關暫扣　經部發聲證實

災民：媽媽把手撥開就往下沉了

誤認男友「2次郎」　激戰一半驚見接棒哥

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊了

獨孫打靶「半個臉不見」　阿嬤含淚曝心願

6歲童「我在這」獲救　見媽媽才哭出來

9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

馬太鞍祖靈早預言堰塞湖災難！求救貼文爆紅

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

最不尊重別人的三大星座！

更多

最夯影音

更多
LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面