攜手央大開發太空衛星技術　中科院：提升防禦系統能量

軍聞社／記者莊家豪報導

面對敵情威脅，國防科技研發刻不容緩，尤其在全球太空科技快速發展下，國家中山科學研究院將運用既有關鍵技術，攜手中央大學國防科研團隊擅長的「太空衛星技術」、「遙測技術資料處理與分析」及「光電科技」等強項，為前瞻國防先進武器研發注入創新與活力，也提升我國國家安全的防衛韌性。

中科院院長李世強中將和中央大學校長蕭述三博士23日共同簽署合作備忘錄（MOU），啟動互補優勢的產學合作，形成更強大的研發動能，使我國在尖端科技上走得更快、更穩，進一步強化臺灣在太空領域的技術自主性與國際競爭力。

中科院指出，此次簽署MOU內容涵蓋研發和人力資源運用等兩面向，提升雙方相關領域的研發實力，以及推動國際交流與產學的跨域合作，同時開啟更多實習、研究與交流的機會，讓學生將所學應用於真實場域，使科研能量持續保持活力與前瞻性，成為未來科技發展與國防應用的重要核心。

中科院表示，自創立以來，該院長期深耕於國防工業研發領域，在產業實務、系統整合與國防應用上擁有豐富經驗，而航太與國防的關聯密不可分，融合中央大學深厚的學術研究基礎後，未來將共同建構通訊、定位、導航等方面的自主能力，提升精準太空探測與防禦系統的能量；以及加速新一代無人機引擎的開發，打造更具戰略價值與實用性的無人載具，持續突破挑戰、開創新局，為國防科技發展寫下新篇章。