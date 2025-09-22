磐石軍艦化身海上醫院　手術室、X光機完整支援

軍聞社／記者王茗生隨艦採訪

海軍114年敦睦遠航訓練長達60餘天的航行中，磐石軍艦除執行支隊補給任務，更肩負起支隊醫療救護的角色，磐石軍艦上的醫務室提供支隊官兵基本醫療保障，並且納編包含外科、牙醫、公衛等專業軍醫官，展現專業、豐沛的醫療量能，時刻守護官兵身體健康，使得遠航訓練平安完成任務。

本次支隊特別納編由三軍總醫院、國軍桃園總醫院及左營總醫院組成的醫療小組，共計5名醫官，專長涵蓋一般外科、牙科、麻醉等領域，除提供常規門診服務外，也能進行外傷處置與初步手術處置，為海上醫療需求提供完整支援。

位在磐石軍艦上的醫務室設有手術室、診療間、牙科室及病房，其中手術室內設有隔艙進行手術準備及消毒，確保手術期間衛生狀況，手術設備則設有2組，可進行剖腹、清創、骨折固定、傷口縫合等手術，並且裝備有移動式X光機、都卜勒超音波機，可為外傷、骨折、泌尿道結石等疾病進行診斷，並提供影像輔助軍醫官進行治療，保障官兵們的生命安全。

遠航訓練過程中海象千變萬化，支隊官兵不適應症狀，如暈船、腸胃不適等，甚至可能出現挫傷與關節扭傷等，而這座「海上醫院」均能妥善處置，不僅保障了支隊官兵的身體健康，也讓官兵無後顧之憂，全力完成遠航訓練任務。

此外，為落實防疫等相關作為，支隊於國內整備期間，由納編醫官為全體支隊官兵注射水痘、流感等相關疫苗，提高支隊官兵免疫力，維護官兵健康。