　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

磐石軍艦化身海上醫院　手術室、X光機完整支援

軍聞社／記者王茗生隨艦採訪

海軍114年敦睦遠航訓練長達60餘天的航行中，磐石軍艦除執行支隊補給任務，更肩負起支隊醫療救護的角色，磐石軍艦上的醫務室提供支隊官兵基本醫療保障，並且納編包含外科、牙醫、公衛等專業軍醫官，展現專業、豐沛的醫療量能，時刻守護官兵身體健康，使得遠航訓練平安完成任務。

本次支隊特別納編由三軍總醫院、國軍桃園總醫院及左營總醫院組成的醫療小組，共計5名醫官，專長涵蓋一般外科、牙科、麻醉等領域，除提供常規門診服務外，也能進行外傷處置與初步手術處置，為海上醫療需求提供完整支援。

位在磐石軍艦上的醫務室設有手術室、診療間、牙科室及病房，其中手術室內設有隔艙進行手術準備及消毒，確保手術期間衛生狀況，手術設備則設有2組，可進行剖腹、清創、骨折固定、傷口縫合等手術，並且裝備有移動式X光機、都卜勒超音波機，可為外傷、骨折、泌尿道結石等疾病進行診斷，並提供影像輔助軍醫官進行治療，保障官兵們的生命安全。

遠航訓練過程中海象千變萬化，支隊官兵不適應症狀，如暈船、腸胃不適等，甚至可能出現挫傷與關節扭傷等，而這座「海上醫院」均能妥善處置，不僅保障了支隊官兵的身體健康，也讓官兵無後顧之憂，全力完成遠航訓練任務。

此外，為落實防疫等相關作為，支隊於國內整備期間，由納編醫官為全體支隊官兵注射水痘、流感等相關疫苗，提高支隊官兵免疫力，維護官兵健康。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／重慶北路停車格驚見男屍！
快訊／台積電收最高1340元　台股大漲寫新紀錄
北台灣雷聲隆隆！鄭明典「罕見紀錄」：颱風經驗裡少見的密集
台灣妹一下車遭4女扯髮狂踹　外交部出手了
成功嶺新兵打靶爆頭太驚悚　中檢派「軍職背景」檢察官調查
隋棠欠11萬管理費「霸氣捐了100萬」　律師揭2情況：漏水得
「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打失智針
《戲說台灣》菜瓜布修煉成仙子！　「一看竟是Lulu」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

艦上美味撐起遠航士氣　增配甜點師巧手療癒人心

磐石軍艦化身海上醫院　手術室、X光機完整支援

【有片】福建艦成功電磁彈射殲-15T、殲-35、空警-600三款新式戰機

央視：殲-35在福建艦航母成功彈射起飛

美國隊長走入現實？　美推「智慧紅血球」打造超級士兵

陸戰轉化純裝甲作戰　100式支援戰車讓步兵免下車偵察

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

新竹4死驚悚瞬間曝光！高速過彎「左右晃動」　車體甩撞進工地全爛

連晨翔將陪劉品言進產房　幫女兒取小名慘遭她白眼

三寶對決畫面曝！單手騎車滑手機撞BMW　機車飛高高重砸自己

撞3貼機車奪2命！肇事駕駛「頭上一大包」現身　低頭不發一語

帶兩隻獵犬去爬山玩水　阿金回程腳軟爸

艦上美味撐起遠航士氣　增配甜點師巧手療癒人心

磐石軍艦化身海上醫院　手術室、X光機完整支援

【有片】福建艦成功電磁彈射殲-15T、殲-35、空警-600三款新式戰機

央視：殲-35在福建艦航母成功彈射起飛

美國隊長走入現實？　美推「智慧紅血球」打造超級士兵

陸戰轉化純裝甲作戰　100式支援戰車讓步兵免下車偵察

陳耀訓蛋黃酥10/4前「門市供應少量現貨」　每日11:50發號碼牌　

「2025全球商機鏈結總動員」四連發　台美供應鏈合作再升級

快訊／北市重慶北路停車格！「1男陳屍座位」已屍僵　警調查身分中

台積電收最高1340元　台股漲366點至26247寫新紀錄

陸病患持刀闖醫院反鎖房門砍殺多刀　膝關節權威醫師送ICU搶救

大武分局協力工務段　解除部分預警性封閉道路

賽車轟鳴+萬聖派對！麗寶連假變身親子樂園兼車迷聖地

急著下機？　香港航空艙門被打開　70位乘客好慘

加薩街頭處決！3男被控「以色列線人」當眾槍殺　民眾高喊萬歲

PLG新軍洋基工程首名洋將來了！前T1冠軍中鋒庫薩斯加盟

【送信驚魂】郵差遭家犬咬斷指！警急搜撿送醫接回

軍武熱門新聞

有片／福建艦電彈殲-35等三款軍機

100式支援車讓陸戰轉純裝甲作戰

央視：殲-35在福建艦航母成功彈射起飛

磐石軍艦化身海上醫院

艦上美味撐起敦睦遠航士氣

美推「智慧紅血球」打造超級士兵

央視自曝福建艦最大弱點

殲-10C與F-22A作戰交換比達3：1

福特號電磁彈射故障20次　出擊率慘

要價390億福特號航艦又故障！

台東晚間巨響　中科院曾發預告

殲-35摺疊登機梯幾乎復刻美F-35

史上最強航母領先遼寧號30年

夜視鏡是現代戰爭的戰略資產

更多熱門

相關新聞

艦上美味撐起敦睦遠航士氣

艦上美味撐起敦睦遠航士氣

在長達2個月的敦睦遠航訓練航程中，「吃」是必不可少的，伙房人員每日必須為艦上官兵供應4餐，靠泊友邦時，更要準備道地臺灣美食招待貴賓與僑胞，而伙房人員在船艙中有限的空間內竭盡所能準備美味佳餚，使官兵能在航行過程中享受美味食物，並且在蒞臨友邦時，推廣臺灣美食，可謂功不可沒。

中科院導入彩帶火箭攔截反無人機

中科院導入彩帶火箭攔截反無人機

三軍聯合實彈射擊火力壓制

三軍聯合實彈射擊火力壓制

強弓系統中高空層攔截彈道飛彈

強弓系統中高空層攔截彈道飛彈

強弓飛彈系統亮相臺北航太展

強弓飛彈系統亮相臺北航太展

關鍵字：

軍聞社台灣軍武

讀者迴響

熱門新聞

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦　輸血2萬c.c.搶命

快訊／新北等5縣市今達停班課標準　最新樺加沙風力預測

1.7萬小網紅一次5000！　嫖客光顧卻被破防崩潰

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

不斷更新／宜蘭再增1國小緊急停課！　全台颱風假資訊一次看

快訊／明天5縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

台東明停班課！全台明日停班課一覽

新颱「博羅依」最快明生成　預估路徑曝

成功嶺新兵打靶意外　子彈碎片卡腦部

快訊／4張5-6月千萬發票無人領！最低花20元買飲料　財部急尋

樺加沙「回南風」來了！　今雨最大地區曝

快訊／台南小貨車碰撞機車！　女騎士「腦漿外溢」慘死

獨／涉吸金20億落跑了　房仲分店老闆惡劣脫產

12強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭

西門樓鳳讓嫖客崩潰　原因曝光

更多

最夯影音

更多
金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」
隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面