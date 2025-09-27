千萬網紅帶貨翻車！　老闆砸128萬「銷量竟掛零」

▲砸128萬找千萬網紅賣面膜業績掛零。（圖／翻攝自微博）

記者張方瑀／綜合報導

中國大陸再爆「網紅帶貨翻車」事件！山東青島一名劉姓女子砸下人民幣30萬元（約新台幣128萬元），請來自稱擁有千萬粉絲的李姓網紅團隊直播販售自家面膜，結果不僅實際銷量掛零，要求退款還遭百般推託，最後只被願意退還1萬元人民幣（約新台幣4.3萬元）。氣得劉女報警後才發現，受害者絕不只她一人。

綜合陸媒報導，劉女受訪指出，李姓網紅團隊主動聯繫，聲稱能透過直播拉抬品牌銷售。她看中對方龐大粉絲基礎，認為能替面膜打開市場，便同意支付30萬元人民幣合作。實際直播當天，後台數據顯示有2個帳號共下了200單，但隨後卻全數取消，等於最終銷量為零。

劉女發現，那200單都是同樣的兩個帳號操作，每次大筆下單數十組，形跡相當可疑，懷疑是網紅公司刻意「刷數據」營造假象。當她要求依合約退費時，對方卻只肯象徵性退1萬元人民幣，其餘金額一概推託，讓她決定報警處理。警方更進一步透露，不只劉女受害，已經有多家廠商對該網紅公司提出訴訟。

早前河南也曾傳出類似案件，專家分析，部分不肖網紅慣用手法包括：口頭承諾高銷量卻拒絕寫入合約、直播造假刷單再大量退貨，或藉「合約未保證銷售額」規避責任；還有人故意賣劣質品造成退貨潮。這些套路讓不少企業主血本無歸。

目前相關案件仍在調查中，專家也提醒廠商，與網紅簽約前必須將銷售保證、退費條款等白紙黑字寫清楚，以免掉入「網紅帶貨」陷阱。