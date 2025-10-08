　
社會 社會焦點 保障人權

國慶煙火+無人機表演人潮湧現　北市警三階段管制信義區

▲因應國慶晚會煙火人潮，信義警方將分三階段進行交通管制。（圖／記者張君豪翻攝）

▲因應國慶晚會煙火人潮，信義警方將分三階段進行交通管制。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

2025年國慶連假將至，台北101大樓將於10月10日（星期五）晚間舉辦「2025台北101國慶煙火暨無人機展演活動」，預料將吸引大批人潮湧入信義商圈觀賞。為維護現場人車安全，台北市警察局信義分局將於活動當晚實施多階段交通管制，並呼籲民眾多加利用大眾運輸工具前往，減少車流壅塞。

▲因應國慶晚會煙火人潮，信義警方將分三階段進行交通管制。（圖／記者張君豪翻攝）

信義警方指出，交通管制將分三階段實施：第一階段自10月10日17時至21時，松壽路（市府路至松智路）雙向內側4車道封閉，僅保留雙向外側各1車道通行。第二階段自21時至22時25分，為主要管制時段，將封閉市府路（包含松高路至信義路段）、松智路（包含松壽路至信義路段）、松壽路（包含一號道路至松智路段）、松廉路（包含松智路至松壽20巷路段），以及信義路往東方向自莊敬路至松智路、往西方向自松仁路至莊敬路，屆時車輛一律禁止通行。

第三階段於22時25分至23時30分恢復第一階段規模，松壽路雙向內側4車道封閉，外側各1車道開放通行。警方並表示，若現場人潮或車流過多，將視情況彈性擴大管制至松仁路及松高路等周邊路口。警方建議，東西向車流可改道市民大道、忠孝東路、松勤街或莊敬路，南北向車流則可改道敦化南路、光復南路、基隆路、松仁路及松德路，以避開封路範圍。

▲因應國慶晚會煙火人潮，信義警方將分三階段進行交通管制。（圖／記者張君豪翻攝）

信義分局提醒，國慶當晚適逢連續假期，預期信義商圈人潮壅擠，呼籲前往觀賞煙火與無人機展演活動的民眾儘量搭乘捷運、公車等大眾運輸工具，減少私人車輛進入，務必遵守員警及義交人員指揮，或提前改道行駛，並可收聽廣播電臺即時路況資訊，共同維護國慶夜交通安全與順暢。

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

