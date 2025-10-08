爽身粉奪命？88歲婦罹癌身亡　嬌生「判賠309億」喊冤要上訴

▲ 嬌生爽身粉再惹風波，美陪審團判賠逾9.66億美元，認定產品與致癌有關。（圖／達志／美聯社）

美國洛杉磯陪審團於當地時間10月7日裁定，嬌生公司（Johnson & Johnson）須賠償一名罹患間皮瘤過世的女性家屬9.66億美元（約新台幣309.12億元），理由是該公司爽身粉產品中含有致癌石綿，導致其罹病死亡。

根據《路透社》（Reuters）報導，該案為來自加州的88歲女性梅‧摩爾（Mae Moore）家屬於2021年提起訴訟，指控她長期使用嬌生的爽身粉後罹患間皮瘤，並於同年病逝。本次裁定中，陪審團判嬌生須支付1600萬美元（約新台幣5.12億元）作為補償性賠償金，以及9.5億美元（約新台幣304億元）作為懲罰性賠償金。

嬌生對判決結果表達強烈不滿，並表示將立即提出上訴。該公司全球訴訟副總裁艾瑞克‧哈斯（Erik Haas）發聲明批評原告律師引用「偽科學」，強調嬌生產品安全、不含石綿，並不會致癌。他直指此次判決「極端且違憲」。

嬌生自2020年起已在美國停售以滑石粉為基底的嬰兒爽身粉，改推玉米澱粉版本。間皮瘤為一種罕見且致命的癌症，與石綿暴露密切相關。原告律師布蘭哈姆（Trey Branham）則於判決後表示，希望嬌生「能正視這些無謂死亡所帶來的責任」。

目前嬌生面臨逾6萬7千起類似訴訟，原告多指稱長期使用含滑石粉產品後罹患卵巢癌或間皮瘤。不過其中涉及間皮瘤的案件為少數，多數仍與卵巢癌相關。嬌生曾試圖透過破產保護處理所有滑石粉相關訴訟，但其破產提案已三度遭美國聯邦法院駁回。本案並未包含在破產程序內，因此照常進入審理程序。

過去一年，嬌生已在數起間皮瘤官司中接連遭判賠，儘管也曾於部分州份獲判無責，例如南卡羅來納州的最新判決。另在奧勒岡州一宗案件中，嬌生成功上訴，法院撤銷原先2.6億美元（約新台幣83.2億元）的賠償金判決，並要求重新審理。

