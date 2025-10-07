90公斤遊客被卡在石縫　陸景區：狹窄區域是為探險而設

▲遊客被卡在太姥山的狹窄山壁間。（圖／翻攝極目新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

在福建寧德太姥山的狹窄山壁間，一名遊客不慎卡在石縫中，進退兩難，他身後遊客很快排起長隊伸長脖子觀望。有大陸網友將這一場景拍攝記錄下來並發布，還配文調侃：「180斤（90公斤）的大哥卡住了，來的時候好好的，回不去了」。

極目新聞報導，影片發布後，發布者在評論區補充說明稱，這位被卡的大哥最終已順利脫困，還提到：「保安（警衛）大哥一開始就說大哥可能進不去，但大哥自己說可以」。

太姥山景區工作人員看過影片後稱，10月6日當天並未接到該事件的相關記錄，但影片上地點確為太姥山一線天山洞。類似遊客在狹窄路段遇到困難的情況，近期確實出現過，一般情況下，被卡遊客稍作調整後就能自行脫困。

工作人員進一步介紹，景區內確實存在好幾處空間較為狹窄的通行路段，從設計和實際情況來看，大部分遊客都能正常通過。不過，部分遊客可能因心理緊張產生顧慮，走到中途會越來越擔心，此時若實在無法繼續前行，其實可以選擇退回。

此外，工作人員還表示，身形較胖的遊客遊玩時，並非必須經過這些狹窄區域，這些路段更多是為有探險意願或出於獵奇心理的遊客設置的。當被問及景區是否有明確的體重限制時，工作人員解釋道：「有的人雖然體重相同，但身體形態和脂肪分布不一樣，所以沒辦法用統一的體重標準來界定。」

▼太姥山一線天。（圖／翻攝極目新聞）