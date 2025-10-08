快訊／11:33台灣東部海域規模5「極淺層地震」　最大震度3級

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）
生活中心／台北報導
地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天上午11時33分台灣東部海域發生芮氏規模5地震，震央在花蓮縣政府東南方68.4公里處，深度28.9公里，屬於極淺層地震。
氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為3級，出現在花蓮縣東富、台東縣成功。
根據氣象署測報資料，震度3級地區為花蓮縣、台東縣，震度1級地區為南投縣、宜蘭縣、台中市、嘉義縣、彰化縣、新竹縣、台南市。
資料來源：氣象署
