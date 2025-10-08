SUBWAY推台灣限定「豆瓣嫩牛潛艇堡」　黃金組合吃法曝光

▲SUBWAY推出全新台灣限定「辣豆瓣嫩牛潛艇堡」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼泰式檸檬雞口味後，人氣潛艇堡品牌「SUBWAY」這次以麻辣為靈感，再度推出全新台灣限定「辣豆瓣嫩牛潛艇堡」，牛肉塊裹滿濃郁嗆辣豆瓣醬，打造香、麻、嗆、辣的四重滋味，即日起於全門市開賣。

瞄準台人熱愛吃麻辣臭豆腐、麻辣火鍋，SUBWAY推出全新「辣豆瓣嫩牛潛艇堡」，選用紅辣椒、豆瓣醬、花椒、熟花椒等辛香料以大火爆香、慢火焙炒，再結合原塊牛肉，讓每一塊肉都完整吸附麻辣醬汁，6吋售價159元、12吋286元；金門與澎湖地區6吋售價則為164元、12吋295元。

業者更曝光黃金組合吃法，推薦以蜂蜜燕麥麵包為基底，微甜口感更能襯托出辣豆瓣的香麻風味，最後加入烤過的青椒、洋蔥，以及新鮮生菜平衡整體風味。

▲本村炸雞推出4款全新韓式美食。

另外，韓式炸雞品牌「本村炸雞Bonchon」全門市10月則推出4道新菜色，其中「韓粉玫瑰拉麵」以濃郁奶香融合韓式微辣粉紅醬，醬汁厚實卻不膩口，麵條均勻吸附後滑順好吃，尾韻帶出微辣辛香，售價268元。

「嫩豆腐拉麵」選用嫩豆腐搭配微辣韓式湯頭，還吃得到Q彈麵條，售價229元；「黑嚕炸醬麵」則以甜鹹交織的韓式經典炸醬做為主角，搭配彈牙麵條，售價248元；「黑嚕太陽炸醬飯」放入整顆金黃太陽蛋，讓濃厚醬汁與蛋黃滑潤融合，售價258元。