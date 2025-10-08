沒有顏正國就沒「角頭宇宙」　影評人揭原因

▲顏正國。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者葉國吏／綜合報導

顏正國7日傳出病逝消息，享年50歲。顏正國早年以童星身份嶄露頭角，後來憑藉《角頭》系列電影再度成為焦點人物。他執導的《角頭2：王者再起》被視為開啟「角頭宇宙」的重要作品，影響深遠。

顏正國的演藝生涯可以追溯到他年少時期，當時他因出演《好小子》系列電影而家喻戶曉，與左孝虎、陳崇榮共同構成了銀幕上的經典童星組合。隨著年齡增長，他逐漸將目光轉向幕後，開始擔任導演。除了早期的《少年吔，安啦！》，顏正國近年來最受矚目的作品莫過於《角頭2：王者再起》。

影評人「昆汀涂點評電影」曾表示，《角頭2》不僅是系列中的重要一環，還奠定了「角頭宇宙」的基石。他認為這部作品成功塑造了「北館五虎將」的形象，包括鄭人碩、吳震亞、張再興、黃尚禾和唐振剛的精彩演出，為後續外傳《浪流連》的誕生打下了基礎。「昆汀涂點評電影」直言，若沒有顏正國的努力，這個廣受歡迎的電影系列可能無法擁有如今的規模與成功。

顏正國的離世，對台灣電影界無疑是一大損失。他從童星到導演的轉型，不僅展現了他的多面才華，更為台灣影壇帶來了不可忽視的貢獻。他執導的《角頭2》不僅成為影迷心中的經典，也成就了後續系列的繁盛，堪稱是不少人記憶中的重要文化符號。