毒蟲拒檢騎車衝進樂華夜市！撞倒路人遭民眾壓制　警開15罰單

記者陳以昇／新北報導

新北市永和區昨（6）日晚間，無照的38歲陳姓機車騎士因未依規定二段式左轉遭警方攔查，竟加速逃逸並衝進人潮眾多的樂華夜市，逃逸過程中，還撞倒一名正在逛街的郝姓女子，起身想逃時，隨即被一旁見義勇為的民眾合力壓制。警方到場後，當場查獲陳男持有俗稱「喪屍毒」的依托咪酯煙彈及安非他命吸食器，訊後依毒品罪送辦；交通違規部分則開出15張罰單，最高可罰9萬3600元。

▼陳男倒地後起身還想逃跑（紅圈） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨晚7時許，永和分局員警在中山路一段與永平路口執行巡邏勤務時，發現陳姓男子騎乘機車未依規定二段式左轉，隨即上前準備攔查。未料，陳男不但拒絕受檢，反而加速逃逸，警方見狀立即通報攔截圍捕並在後方尾隨。陳男為了躲避查緝，竟將機車衝進人潮擁擠的永平路樂華夜市內。

過程中，陳男在夜市內橫衝直撞，最終撞倒一名正在逛街的郝姓女子，陳男撞人後試圖起身繼續逃跑，但被夜市內見義勇為的民眾合力將他壓制在地。員警也即刻趕到現場，控制場面，並在他身上查獲安非他命吸食器一組，以及俗稱「喪屍毒」的依托咪酯煙彈一顆。

據悉被撞的郝姓女子頭部及胸部擦挫傷，送醫檢查後幸無大礙，但她向警方表示不提過失傷害告訴，警方偵訊後除將陳男依違反毒品罪移送新北地檢署偵辦外，也針對無照駕駛、違規左轉、闖紅燈、不停讓行人、轉彎未打方向燈及拒檢等15項違規開罰，最高可罰9萬3600元。

▼陳男倒地後起身還想逃跑，被逛街民眾合力壓制（箭頭） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方在陳男身上起獲依托咪酯煙彈及安非他命吸食器 。（圖／記者陳以昇翻攝）