　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北2男搶1女反目！他逼情敵簽本票再押山區痛毆　警逮6人送辦

記者陳以昇／新北報導

新北市永和區3日發生三角戀情導致好友反目，引發的擄人、恐嚇案。余姓男子不滿好友鍾男「橫刀奪愛」，竟夥同5名友人將鍾男騙出，不僅強逼他簽下1萬5000元的「分手費」本票，更強押他到新店山區拍攝道歉影片。雙方在山區談判時爆發肢體衝突，過程影片上傳網路後引起軒然大波。警方獲報後循線偵辦，將余男等6人逮捕，依妨害自由、恐嚇取財、傷害及聚眾鬥毆等罪嫌移送偵辦。

▲鍾男遭指搶女友，簽本票又帶到山區痛毆。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲鍾男將余男壓在地上打，郭女坐在機車上觀看。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，20歲余男、鍾男及21歲的郭女原是好友關係，余男先與郭女交往，但2個月後，鍾男竟在上個月初開始與郭女交往，引發余男強烈不滿，認為鍾男不僅橫刀奪愛，甚至連一起唱歌的費用也不付，雙方為此多次相約談判，但始終沒有結果，嫌隙越結越深。

心有不甘的余男，3日凌晨，撂來吳男等5名友人，先將鍾男誘騙至新北市永和住處，強逼他簽下1萬5000元的本票，當作「分手費」。簽完本票後，余男等人又強押鍾男到新店山區的耕讀亭附近，要求他拍攝道歉影片。

▲鍾男遭指搶女友，簽本票又帶到山區痛毆。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲鍾男遭余男友人持球棒痛毆。（圖／記者陸運陞翻攝）

沒想到余男在拍攝期間認為鍾男道歉沒有誠意，不斷要求重拍。隨後，在眾人鼓譟下，余男向鍾男提出「單挑」，沒想到余男技不如人，反被鍾男勒脖壓制在地上痛毆。吳男等同夥見狀，立刻持球棒衝上前，對鍾男一陣暴打。衝突影片一度被上傳至社群平台Threads，引發網友熱議後才被下架。

警方在得知網路流傳的影片後，立即主動介入偵辦，火速通知鍾男及郭女到案，並報請檢方指揮。昨（4日）下午，警方兵分多路將余男等6人陸續拘提到案。余男到案辯稱鍾男欠他1萬5000元才會逼簽本票，同時也對鍾男動手一事提出傷害告訴。全案訊後依妨害自由、恐嚇取財、傷害及聚眾鬥毆等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。而鍾男則依傷害罪嫌函送偵辦。

▼永和警方循線逮捕余男，起獲鍾男簽下的1萬5000元本票 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼永和警方循線逮捕余男，起獲鍾男簽下的1萬5000元本票 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼永和警方起獲鍾男簽下的1萬5000元本票 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼永和警方循線逮捕余男，起獲鍾男簽下的1萬5000元本票 。（圖／記者陳以昇翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
336 2 3872 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
28歲名媛蔡天鳳遭碎屍！　母淚「2年不敢洗愛女睡衣」：怕再也
中秋3天連假竟有22項回家作業！　國中生懷疑人生：我是放暑假
快訊／比特幣飆升！刷新高紀錄
超商買菸要看證件！男咆哮「我像幾歲」　警驗證成年：買完別吵
快訊／翻船意外！　1人死亡
台北富婆要匯3500萬　嗆警：很多嗎！怪行員雞婆
楓葉姐姐「真實年齡」大方公開！網震驚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

約砲網友激戰完洗澡…她慘遭沐浴乳罐壓頭侵犯　男逆轉有罪

新北2男搶1女反目！他逼情敵簽本票再押山區痛毆　警逮6人送辦

北宜公路車禍！小客車左轉與直行重機擦撞　騎士左腳踝骨折送醫

北投大度路車禍！休旅車路口左轉遭小黃撞翻　2人擦挫傷

快訊／屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

北市富婆要匯3500萬遭勸　嗆警「很多嗎」還怪行員雞婆

偷BMW連車內孕婦一起載走！虎尾高鐵站丟包　怪男被逮

遏止改裝車噪音！基隆設17處科技執法點　違者最高罰1.2萬

快訊／噴藥防登革熱引攻擊！台中6人遭虎頭蜂圍攻送醫

快訊／好消息！苗栗隨機砍人案　11歲女童脫險轉普通病房

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

調皮奴才手饋橘貓頭上　牠氣到嘴歪＋斜眼瞪人

約砲網友激戰完洗澡…她慘遭沐浴乳罐壓頭侵犯　男逆轉有罪

新北2男搶1女反目！他逼情敵簽本票再押山區痛毆　警逮6人送辦

北宜公路車禍！小客車左轉與直行重機擦撞　騎士左腳踝骨折送醫

北投大度路車禍！休旅車路口左轉遭小黃撞翻　2人擦挫傷

快訊／屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

北市富婆要匯3500萬遭勸　嗆警「很多嗎」還怪行員雞婆

偷BMW連車內孕婦一起載走！虎尾高鐵站丟包　怪男被逮

遏止改裝車噪音！基隆設17處科技執法點　違者最高罰1.2萬

快訊／噴藥防登革熱引攻擊！台中6人遭虎頭蜂圍攻送醫

快訊／好消息！苗栗隨機砍人案　11歲女童脫險轉普通病房

羅伯斯揭大谷翔平「唯一缺點」　山本像單身男、朗希仍在成長

金價飆新高 ！兩岸「團圓金」紀念幣首發銷售

他曝災區現場「1類人很多餘」 一票人點頭嘆：來糟蹋人的

邱澤當爸後首露面…開口就是育兒經　羞認「變娃娃音」一見兒落淚

基隆書道會會員聯展開幕　副市長邱佩琳：深化藝文教育扎根

殲-35與殲-35A機庫首度公開　總設計師揭秘3大核心技術

全台5家必比登牛肉麵一次看　「老山東」唯一8年連霸

新機交付、旅客需求成長助攻　長榮航看好明年客運營收續增　

44人搶前鎮透天「溢價280%拍出」　投資客鎖定黃金法拍屋出手

諾主席兵權必釋給總統候選人　張亞中要建立制度：別迷信大公無私

【孩子我來救你了】小怪手卡淤泥！大怪手「一把抱起」神救援

社會熱門新聞

好心女超商載到淫魔！她爬到後座想脫逃…仍慘遭車內性侵

女學生學書法！上完課垃圾桶有保險套

腥夫露骨撩小三「用力的愛享受很久」　鹹濕對話曝光下場慘

即／高雄傳血案　男子遭剪刀刺慘死

國中師騙單身！激戰女學生8次　下場慘了

尾隨正妹噴精！高雄24歲噁男被逮

一件衣服引爆命案！進香男被刺亡嫌送辦

即／連假傳憾事！台中女高樓墜落無生命跡象

鏟子超人湧光復破紀錄！當地真實狀況曝

台南18歲男無照開馬三摔落邊坡　17歲騎士慘死

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝

車廠技師偷拍10多女　行車紀錄器裝針孔

籃籃素顏衝花蓮當「鏟子超人」！跳進水溝挖淤泥

泡麵加蛋都不給吃　靈修男被迫「互毆淨化」

更多熱門

相關新聞

簽本票付分手費　拍道歉片遭痛毆

簽本票付分手費　拍道歉片遭痛毆

新北市永和區一名男子因感情糾紛，帶著女友與對方相約在新店山區談判，過程中與對方發生扭打，卻遭對方友人以拳頭毆打頭部，另一人則以持球棒痛毆，一旁的友人過程拍下並上傳至社群媒體。警方獲報，目前將遭毆的男子及女友帶回釐清，另將循線拘提動手的4名男子。

新北男未金援獄友遭強擄痛毆　2嫌落網

新北男未金援獄友遭強擄痛毆　2嫌落網

未金援獄友遭擄走痛毆劫財　他逃出被搜出毒品

未金援獄友遭擄走痛毆劫財　他逃出被搜出毒品

苦肉計討300萬　友人慘遭電擊下體

苦肉計討300萬　友人慘遭電擊下體

板橋養生館縱火犯落網　竟是女員工幹的

板橋養生館縱火犯落網　竟是女員工幹的

關鍵字：

永和三角戀本票擄人傷害恐嚇取財

讀者迴響

熱門新聞

好心女超商載到淫魔！她爬到後座想脫逃…仍慘遭車內性侵

成本每坪起跌1~2萬　營造老董：房市篤定下行

女學生學書法！上完課垃圾桶有保險套

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招

腥夫露骨撩小三「用力的愛享受很久」　鹹濕對話曝光下場慘

雙颱共舞！　哈隆「路徑調整」將大迴轉

用到黑心大腸　阿宗麵線公告全下架

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

即／莊人祥證實去年罹胃癌

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

加薩女性被逼「用肉體換食物」！

中秋烤肉人變少？大票搖頭「轉1型態」：爽

準哈隆上看中颱！2條路轉彎逼北台

更多

最夯影音

更多
花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD
朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面