新北2男搶1女反目！他逼情敵簽本票再押山區痛毆　警逮6人送辦

記者陳以昇／新北報導

新北市永和區3日發生三角戀情導致好友反目，引發的擄人、恐嚇案。余姓男子不滿好友鍾男「橫刀奪愛」，竟夥同5名友人將鍾男騙出，不僅強逼他簽下1萬5000元的「分手費」本票，更強押他到新店山區拍攝道歉影片。雙方在山區談判時爆發肢體衝突，過程影片上傳網路後引起軒然大波。警方獲報後循線偵辦，將余男等6人逮捕，依妨害自由、恐嚇取財、傷害及聚眾鬥毆等罪嫌移送偵辦。

▲鍾男將余男壓在地上打，郭女坐在機車上觀看。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，20歲余男、鍾男及21歲的郭女原是好友關係，余男先與郭女交往，但2個月後，鍾男竟在上個月初開始與郭女交往，引發余男強烈不滿，認為鍾男不僅橫刀奪愛，甚至連一起唱歌的費用也不付，雙方為此多次相約談判，但始終沒有結果，嫌隙越結越深。

心有不甘的余男，3日凌晨，撂來吳男等5名友人，先將鍾男誘騙至新北市永和住處，強逼他簽下1萬5000元的本票，當作「分手費」。簽完本票後，余男等人又強押鍾男到新店山區的耕讀亭附近，要求他拍攝道歉影片。

▲鍾男遭余男友人持球棒痛毆。（圖／記者陸運陞翻攝）

沒想到余男在拍攝期間認為鍾男道歉沒有誠意，不斷要求重拍。隨後，在眾人鼓譟下，余男向鍾男提出「單挑」，沒想到余男技不如人，反被鍾男勒脖壓制在地上痛毆。吳男等同夥見狀，立刻持球棒衝上前，對鍾男一陣暴打。衝突影片一度被上傳至社群平台Threads，引發網友熱議後才被下架。

警方在得知網路流傳的影片後，立即主動介入偵辦，火速通知鍾男及郭女到案，並報請檢方指揮。昨（4日）下午，警方兵分多路將余男等6人陸續拘提到案。余男到案辯稱鍾男欠他1萬5000元才會逼簽本票，同時也對鍾男動手一事提出傷害告訴。全案訊後依妨害自由、恐嚇取財、傷害及聚眾鬥毆等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。而鍾男則依傷害罪嫌函送偵辦。

▼永和警方循線逮捕余男，起獲鍾男簽下的1萬5000元本票 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼永和警方起獲鍾男簽下的1萬5000元本票 。（圖／記者陳以昇翻攝）