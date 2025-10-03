搶人女友男被逼付1萬5分手費！押山區拍道歉片　4煞球棒痛毆

▲鍾男(黑衣)遭指搶女友，拍道歉片時與余男(白衣)發生扭打，郭女坐在機車上觀看。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區一名男子因感情糾紛，帶著女友與對方相約在新店山區談判，過程中與對方發生扭打，卻遭對方以拳頭、球棒痛毆，一旁的友人拍下過程並上傳社群媒體。警方獲報，目前將遭毆的男子及女友帶回釐清，另將循線拘提動手的4名男子。

遭人痛毆的20歲鍾姓男子表示，他先前透過20歲余姓男子認識21歲的郭女，2人進而交往，但事後余男又說，郭女其實是他的女友，鍾男必須支付1萬5千元的「分手費」，但鍾男拿不出來，於是簽下本票。沒想到，余男卻不願作罷，昨天（2日）凌晨，又把他載到新店山區的耕讀亭拍道歉影片。

▲鍾男被余男友人持球棒痛毆。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，雙方準備拍攝道歉影片時，鍾男突然動手勒住余男頸部，並以手肘攻擊對方，余男的友人見狀，連忙上前將鍾男拉開，並持球棒對其一陣毒打，一旁友人將影片拍下上傳至社群，此案件才得以曝光。而余接受媒體訪問時，則表示簽下本票是兩人間的債務糾紛，並不是分手費。

警方循線傳喚遭毆的鍾男及郭女，經釐清案情後，將拘提動手的4名男子，並朝妨害自由、傷害、聚眾鬥毆等偵辦。

▲鍾男被載至山區，警方已鎖定相關人等。（圖／記者陸運陞翻攝）