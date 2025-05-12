吃鐵板燒「沒有豆芽菜」　她大讚2樣菜超頂！全場吵翻：是靈魂

▲鐵板燒的配菜，最常出現高麗菜與豆芽菜。（示意圖／記者黃士原攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少人吃鐵板燒時，會備註不要豆芽菜，店家就會炒兩份高麗菜。而一名網友直呼，最近去用餐，當天配菜竟是高麗菜與空心菜，讓她樂得直呼「沒有豆芽菜的鐵板燒超讚的！」文章引起網友兩派吵翻，「我也超恨豆芽菜」、「只有我覺得豆芽菜加小辣是靈魂嗎？」

一名網友在Threads分享，最近去一家店用餐，出乎意料的是，當日老闆準備的竟然是高麗菜與空心菜，令她開心吶喊「沒有豆芽菜的鐵板燒超讚的！」

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文章曝光後，不少網友驚呼，「哪一家我要去」、「竟然有空心菜！超頂」、「請問哪裡！我也不愛豆芽菜」、「不少鐵板燒可以直接跟說全部都高麗菜或另一種菜，不要豆芽」、「有一次把豆芽換成高麗菜，變成兩份高麗菜，吃到害怕」、「我也不吃豆芽菜，像在吃一條條白色的蟲，我真的克服不了心理那關」、「沒錯沒錯，我每次都是豆芽菜換高麗菜」、「在哪？我也超恨豆芽菜」。

另一派網友則認為，豆芽菜才是靈魂，「只有我覺得豆芽菜加小辣是靈魂嗎？」「沒豆芽菜根本邪教」、「有豆芽菜是米其林三星，值得專程前往，沒有豆芽，我寧願去鬍鬚張」、「沒有辣豆芽菜的鐵板燒，沒有吃的必要」、「沒有豆芽菜的鐵板燒要怎麼吃」。

還有內行人直呼，「判斷鐵板燒好不好吃的三個秘訣：1.包手、2.豆芽菜、3.雞腿」、「有包手的師傅都弄得特好吃」。