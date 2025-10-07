講沒3句話！抓狂推站務員掉鐵軌...男殺人未遂罪送辦　長相曝光

記者許權毅／台中報導

台鐵五權車站昨日下午傳出恐怖案件，一名39歲陳男無票進站被站務員查問，結果疑似心虛，竟把人推下鐵軌，站務員住院觀察中。據了解，陳男居無定所，是常出沒火車站的街友，昨日從欄杆小洞鑽進車站跑到月台，結果被盤查沒說幾句話，就動手推人。

▲五權車站落軌案，犯嫌陳男遭移送地檢署。（圖／記者許權毅攝）



監視器畫面顯示，事發於昨日下午3時38分，背著黑色背包的陳姓男子（39歲）與站務員在第一月台口角爭執，期間一度有清潔人員上前勸阻，但陳男突然後退再暴衝上前，用雙手大力推撞，導致站務員重摔軌道、呈「大字型」倒地。距離僅約115公分高的月台邊緣，下一秒即有列車從隔壁軌道進站，畫面相當驚險。

警方獲報後鎖定嫌犯逃逸動線，於晚間6時在五權站附近建國南路往烏日方向，將陳男逮捕歸案，全案依《刑法》殺人未遂罪偵辦。

▲陳男被查出是居無定所的街友。（圖／記者許權毅攝）



警方指出，陳男當時拒絕盤查，犯案後徒步落跑，警方以監視器追查，在車站附近將人逮捕，但陳男情緒激動，警方雖未持拘票，認定陳男有逃逸情況，緊急拘提陳男，再由檢方補發拘票。今日上午10點半左右，警詢完畢後，依殺人未遂移送地檢署複訊。