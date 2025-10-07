　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

講沒3句話！抓狂推站務員掉鐵軌...男殺人未遂罪送辦　長相曝光

記者許權毅／台中報導

台鐵五權車站昨日下午傳出恐怖案件，一名39歲陳男無票進站被站務員查問，結果疑似心虛，竟把人推下鐵軌，站務員住院觀察中。據了解，陳男居無定所，是常出沒火車站的街友，昨日從欄杆小洞鑽進車站跑到月台，結果被盤查沒說幾句話，就動手推人。

▲▼陳男,五權車站,鐵軌。（圖／記者許權毅攝）

▲五權車站落軌案，犯嫌陳男遭移送地檢署。（圖／記者許權毅攝）

監視器畫面顯示，事發於昨日下午3時38分，背著黑色背包的陳姓男子（39歲）與站務員在第一月台口角爭執，期間一度有清潔人員上前勸阻，但陳男突然後退再暴衝上前，用雙手大力推撞，導致站務員重摔軌道、呈「大字型」倒地。距離僅約115公分高的月台邊緣，下一秒即有列車從隔壁軌道進站，畫面相當驚險。

警方獲報後鎖定嫌犯逃逸動線，於晚間6時在五權站附近建國南路往烏日方向，將陳男逮捕歸案，全案依《刑法》殺人未遂罪偵辦。

▲▼陳男,五權車站,鐵軌。（圖／記者許權毅攝）

▲陳男被查出是居無定所的街友。（圖／記者許權毅攝）

警方指出，陳男當時拒絕盤查，犯案後徒步落跑，警方以監視器追查，在車站附近將人逮捕，但陳男情緒激動，警方雖未持拘票，認定陳男有逃逸情況，緊急拘提陳男，再由檢方補發拘票。今日上午10點半左右，警詢完畢後，依殺人未遂移送地檢署複訊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
222 1 0876 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／2大車橋上對撞！駕駛身亡...現場慘況曝
快訊／賴清德臨時新增不公開行程　將赴「挖土機超人」靈堂致哀
快訊／中秋節命案！一刀刺心臟慘死
佐佐木朗希無懼滿場噓聲：聽不懂英文　只想著「啊…忘了補位」
歌手關淑怡驚傳病危！進ICU搶救…23歲兒病房外痛哭
「挖土機超人」過世！醫揭最可能染病原因　1徵兆速就醫
年底前「不買台積電」會後悔！　美媒曝3大理由
星卉憂鬱症復發暴瘦　辭演三立八點檔
快訊／館長現身北檢！帶100份麥當勞
日圓走跌！　交易員遭遇大規模平倉
赴歐注意！EES系統10/12啟用　首入境要拍照錄指紋
遭詐1168萬！冰店老闆失蹤14個月　中秋被發現剩紅衣枯骨

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

柯文哲作證拒答卻停不住嘴　與小沈不談京華城「聽他講前女友」

快訊／中秋談判破局　他持刀猛刺心臟奪命！萬華警連夜逮5人

快訊／台南2大貨車相撞衝進魚塭　72歲駕駛身亡...現場慘況曝

快訊／台南2大貨車橋上碰撞！1車「衝進魚塭」　駕駛搶救無效亡

台中男按摩慘被師傅性侵「拚命洗澡」崩潰提告　網批：太噁心

挖土機超人敗血症亡！張善政指示社會局全力協助...下午靈堂致意

強盜殺人還性侵孕婦！「中山之狼」死囚徐偉展中風後求再審

「吃屎哥」闖羅明才反罷免晚會　撒冥紙嗆國民黨賣台！檢不起訴

救年邁母與女兒！男溺水受傷轉院台東　傷勢穩定盼重回家園

快訊／無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

災後Day14佛祖街「仍是土石山」　上校進駐指揮...力拚2天復原

柯文哲作證拒答卻停不住嘴　與小沈不談京華城「聽他講前女友」

快訊／中秋談判破局　他持刀猛刺心臟奪命！萬華警連夜逮5人

快訊／台南2大貨車相撞衝進魚塭　72歲駕駛身亡...現場慘況曝

快訊／台南2大貨車橋上碰撞！1車「衝進魚塭」　駕駛搶救無效亡

台中男按摩慘被師傅性侵「拚命洗澡」崩潰提告　網批：太噁心

挖土機超人敗血症亡！張善政指示社會局全力協助...下午靈堂致意

強盜殺人還性侵孕婦！「中山之狼」死囚徐偉展中風後求再審

「吃屎哥」闖羅明才反罷免晚會　撒冥紙嗆國民黨賣台！檢不起訴

救年邁母與女兒！男溺水受傷轉院台東　傷勢穩定盼重回家園

快訊／無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

中美能源出口博弈激烈！　外媒：大陸清潔技術穩操勝券

諾貝爾醫學獎得主藍斯德爾離線爬山去　可能仍不知得獎

Joeman「IG噤聲元元」現場被抓包！　尷尬認了忘解鎖：後來有和好

柯文哲作證拒答卻停不住嘴　與小沈不談京華城「聽他講前女友」

賴清德臨時新增不公開行程　將赴「挖土機超人」靈堂拈香致哀

他衝花蓮義煮2000個便當　志工事後看照片「才發現是金曲男星」！

狀元「旗子哥」NBA熱身賽首秀　弗拉格10分6籃板助隊宰衛冕軍雷霆

快訊／中秋談判破局　他持刀猛刺心臟奪命！萬華警連夜逮5人

快訊／台南2大貨車相撞衝進魚塭　72歲駕駛身亡...現場慘況曝

快訊／台南2大貨車橋上碰撞！1車「衝進魚塭」　駕駛搶救無效亡

【災區最噁一幕！】阿伯狂纏單獨女　她機警反應被讚爆

社會熱門新聞

快訊／花蓮「挖土機超人」傷口感染　中秋夜離世

要被《國安法》辦了　館長：被羈押了請幫我家人

快訊／黃子佼又出事！車禍未等警到場涉肇逃

黃子佼涉肇逃畫面曝！到案稱：沒感覺撞到人

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

高雄長照女嫁老榮民　9天拿到房就閃人

獨／「網軍總司令」柬埔寨被擄！歐秉漢下跪求救畫面曝

11歲女兒怪怪的！　人夫見「DNA鑑定」崩潰

大賣場「賓士活春宮」判決出爐！男主角被判刑

啦啦隊女神「闕闕」涉洗錢　帳戶給詐團還幫轉帳遭判刑

解鎖飛機上做愛！正妹和人夫遊日嬌喊：愛上砲湯

台鐵五權站務員遭推落軌！驚悚畫面曝

以為爸爸睡著了…10歲雙胞胎守亡父一夜

冰店老闆遭詐千萬失蹤14個月　中秋被發現剩紅衣枯骨

更多熱門

相關新聞

台鐵五權站務員遭推落軌　工會籲：配置保全、密錄器

台鐵五權站務員遭推落軌　工會籲：配置保全、密錄器

台鐵五權車站昨天下午驚傳站務員遭推落軌道事件，一名男子因未購票進站遭站務員攔查，竟出手將站務員推下軌道。台鐵產業工會今呼籲，台鐵公司應主動針對各站安全人力進行配置，包括增設保全、密錄器等。

台鐵五權站務員遭推落軌！驚悚畫面曝

台鐵五權站務員遭推落軌！驚悚畫面曝

即／台中男推站務員墜軌！警火速逮人

即／台中男推站務員墜軌！警火速逮人

五權車站站務員遭民眾推落軌道　台鐵：將協助提告

五權車站站務員遭民眾推落軌道　台鐵：將協助提告

「鏟子超人」回家了！車站送暖人潮曝

「鏟子超人」回家了！車站送暖人潮曝

關鍵字：

台中五權車站站務員街友鐵軌影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／花蓮「挖土機超人」傷口感染　中秋夜離世

要被《國安法》辦了　館長：被羈押了請幫我家人

國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

快訊／黃子佼又出事！車禍未等警到場涉肇逃

黃子佼涉肇逃畫面曝！到案稱：沒感覺撞到人

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

北捷踹嬤「台大高材生」做完筆錄了　為1事道歉

別惹他們！「3星座」最會翻臉不認人

哈隆增強中颱大轉彎　東北風來了2地雨變天

前世界名模「無性婚姻」崩潰下海　轉戰AV解放肉體

黃子佼被指車禍肇逃本人直接出來說明

高雄長照女嫁老榮民　9天拿到房就閃人

網紅現身花蓮救災「腳穿名牌靴」市價上萬　挨轟回應了

更多

最夯影音

更多
阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」
湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面