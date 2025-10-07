中美能源出口博弈激烈！　外媒：大陸清潔技術穩操勝券

▲大陸太陽能產業。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

中美正展開一場爭奪能源出口市場的較量。外媒引述Ember數據指出，截至7月，美國石油和天然氣出口額達800億美元；同期，大陸綠色技術出口額達1200億美元。《彭博》所下的結論是：「目前，勝者已然分明：中國」。

《彭博》報導，美國希望世界購買其化石燃料，而大陸則力圖向全球輸出其清潔能源技術。Ember數據分析師Euan Graham表示：「儘管技術價格大幅下跌，但中國的清潔技術出口額仍創下紀錄新高。」

美國能源情報署（Energy Information Administration）數據顯示，2024年，美國石油出口額創下紀錄新高，但大陸清潔技術出口額卻較其高出300億美元。

與此同時，太陽能電池板的價格正在下跌，這意味著大陸每賺一美元就能出口更多產品。儘管8月的太陽能出口收入遠不及2023年3月的高點，但4.6萬兆瓦的電容出口量仍創紀錄新高。

更重要的是，美國總統川普正試圖在第二個任期通過放鬆監管進一步提升石油和天然氣產量，同時打壓綠色技術產業。然而，大陸對新興市場的出口額正在快速成長，今年，大陸電動汽車出口中超過半數來自經濟合作與發展組織（OECD）以外的國家和地區。

儘管如此，中美在各自優勢領域都存在產能過剩，有助於其每年創造數十億美元的出口收入。報導指出，美國可能會進一步增加化石燃料出口，並從價格不斷下降的低碳產品中獲得比大陸更多的收入。然而，由於大陸清潔技術出口量將持續成長，且在其他國家的影響力可能會增強。

「清潔能源出口就像硬體，一個國家一旦購買，就能在未來一二十年裡繼續發電」，英國最大的能源零售商Octopus Energy執行長格Greg Jackson表示，「而天然氣則不同，購買當天用完即空，一去不復返」。