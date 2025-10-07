　
大陸 大陸焦點 特派現場

影／家長跪地被學生輪流踩踏！　河南中學「愧疚教育」引爭議

記者陳冠宇／綜合報導

河南一所中學近日舉辦活動，讓學生家長跪在地上搭成「人橋」，學生輪流從家長身上踩過。「有女生摘開眼罩，發現跪地的是自己父母，當場就哭了……」這種「愧疚教育」活動迅速引發熱議，遭到大量批評。

綜合《新民晚報》等陸媒報導，10月6日，有河南網友發布影片，顯示現場家長們在地上跪成一排，學生疑似蒙眼在眾人攙扶下從家長背上踩過。活動現場配有抒情背景音樂，影片裡傳來：「走吧！走吧！」該名網友質疑，這又是什麼「愧疚式教育」？

此事引發大陸網友熱議。疑似該校學生的網友稱：「最離譜的是，學生都不知道下面是家長，是蒙著眼睛踩過去的。有個女同學下來之後，摘開眼罩才發現是父母，直接就哭了。」

另外有人表示，「我是已經畢業的前幾屆的，我們那屆也搞過，但是沒這麼大陣仗，我們那屆是讓男同學趴地上」；還有人舉證稱，「千真萬確，很早之前其實就有過這種活動，只是那次是學生趴在地上，這次把學生換成了家長」。

▲▼河南中學「愧疚教育」，讓家長跪地被學生輪流踩踏。（圖／翻攝微博）

▲河南中學讓家長跪地被學生輪流踩踏。（圖／翻攝微博，下同）

更有知情網友稱，他有該校學生檢舉的音檔，「是學生舉報了，當時我們這都開了家長會，誰知道學校搞這麼獵奇」；也有網友表示，教育的初衷是好的，盡管方式引爭議，但從女孩的哭泣中可印證，對孩子們的心靈確實有震撼作用。

中牟縣教育局工作人員回應，已經接到學生的投訴電話，得等官方的調查結果，目前教育局已經正在調查處理，並表示目前都不清楚狀況，但這個活動肯定是有點欠妥。

校方最後發布情況說明稱，這是高一展開家校共育活動，個別班級在取得家長同意後，舉行「感恩教育」拓展活動，「因具體細節考慮不周，造成活動開展過程中出現不當形式，引發部分媒體和網民誤解，在此表示歉意」。

▲▼河南中學「愧疚教育」，讓家長跪地被學生輪流踩踏。（圖／翻攝微博）

▲▼河南中學「愧疚教育」，讓家長跪地被學生輪流踩踏。（圖／翻攝微博）

