打針神器！卡通氣球棒助攻　彰化幼兒流感接種率衝75%

▲衛生局推超萌氣球棒幼童流感疫苗接種率提高。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

每年到了疫苗接種季節，幼兒園裡總免不了上演一場「哭哭大作戰」。為了讓寶貝們能勇敢面對針頭，彰化縣衛生局今年祭出超萌法寶「卡通造型氣球棒」，成功將接種站的緊張哭聲，轉變為開心的歡笑聲，這項貼心服務結合「到校接種」的便民政策，讓家長省時省力，也讓小朋友在熟悉的環境中，輕鬆完成健康防護，整體接種率達到75%。

自10月1日起至11月21日，彰化縣衛生局啟動了幼兒園流感疫苗接種計畫，主動邀請合約醫療院所，帶著疫苗與可愛的氣球棒，前進全縣共166家幼兒園。這項服務最大的優點在於「便利性」，小朋友無需特地前往人潮眾多的醫療院所，而是在自己熟悉的校園裡，由老師和同學的陪伴下接種，能有效降低不安與恐懼。

對於家長而言，這更是一大福音。衛生局強調，此舉能讓家長「不用花錢、也不用請假排隊」，真正達到省時、省力又省錢的效果，同時也避免了在醫院內的群聚風險，共同守護幼兒健康。衛生局的「秘密武器」——卡通造型氣球棒，在安撫幼兒情緒上發揮了奇效。許多小朋友在打完針的瞬間，注意力立刻被手中會「咚咚」作響的氣球棒吸引，瞬間忘記了剛才的短暫刺痛，破涕為笑。

這項貼心策略成效顯著。根據衛生局統計，計畫啟動後，已迅速於田中鎮、和美鎮、彰化市及溪湖鎮等10多所幼兒園幼童勇敢挽袖，接種率達到75%，顯示政策廣受家長與幼兒的認同。今年流感疫苗與新冠疫苗同步開打，衛生局鼓勵符合資格的民眾踴躍接種，以獲得完整免疫保護。

公費接種分為兩個階段，第一階段（10月1日起）流感疫苗：對象包含65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事人員、學生等11類對象。新冠疫苗：對象包含65歲以上長者、6個月以上幼兒、醫事人員等9類對象。第二階段（11月1日起）將擴及50至64歲無高風險慢性病的成人。

衛生局特別說明，流感與新冠疫苗可以同時接種，建議民眾採取「左流右新」的方式，一次獲得雙重保護力。為提升接種效率，縣府已提前開放「彰化疫苗接種預約e點通」線上系統，全縣共有260家流感合約院所及217家新冠合約院所提供服務。不便上網的民眾，也可直接透過電話預約。此外，自10月3日起，縣內各社區也將陸續設置517處接種站，方便長者就近施打。

