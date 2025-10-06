　
地方 地方焦點

何志偉變身和菓子職人　參訪霧隱城DIY與民眾親切互動

▲中秋除了烤肉，還可以烤「烤銅鑼燒」，何志偉前往手信霧隱城 ，化身江戶職人，體驗最甜的中秋，也為台灣糕餅產業打氣。（影／何志偉臉書）

何志偉變身和菓子職人　參訪霧隱城DIY與民眾親切互動（手信坊）

▲總統府副秘書長何志偉前往桃園觀光文化景點 「手信坊霧隱城」 參觀，與與活動的小朋友、大朋友親切互動，場面溫馨。（影／何志偉臉書）

地方中心／綜合報導

總統府副秘書長何志偉日前往桃園觀光文化景點 「手信坊霧隱城」 參觀，並在手信坊創辦人、三叔公食品董事長陳世洋陪同下，參觀具有日式建築特色、融合桃園在地文化的園區，並與前往霧隱城的多位獅子會成員一起體驗和菓子 DIY，與參與活動的小朋友、大朋友親切互動，場面溫馨。

手信坊主打和菓子產品，霧隱城因其和風式建築與手作文化體驗，近年來成為桃園旅遊熱門景點。何志偉參觀園區特色展區、工廠產品線及各種產品時，也頻頻向陳世洋探詢，台灣食品業者如何從最早的食品代工業、逐步走向品牌國際化，擴大全球銷售市場，並將工廠轉型為在地觀光產業發展的心得。

何志偉認為，桃園是兼具產業實力與觀光潛力的城市，手信坊霧隱城的成功經營模式，可視為結合文化創意與地方特色的參考範例，中央與地方透過持續支持觀光文化事業及創意活動、產業升級與國際行銷，將台灣品牌推向世界，讓更多人看見台灣的文化魅力。

何志偉同時與當日參觀霧隱城的獅子會成員一同參加和菓子DIY 活動，親手製作造型精緻的小點心，並與現場小朋友、大朋友親切互動，過程中看到顏色鮮豔、各具特色的和菓子原料，還忍不住搶先偷嚐，並盛讚手作更能讓人深刻體驗傳統工藝的細膩與用心，讓參與者感受到職人精神與文化延續價值，現場氣氛輕鬆愉快，不少獅友也主動上前與他合影留念。

