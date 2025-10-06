　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

乘客頭骨骨折！日觀光船自撞岩壁15傷　船長早知「離合器壞了」

記者王佩翊／編譯

日本靜岡縣沼津港5日下午發生觀光船在靠岸時自撞岩壁的事故，多名乘客因巨大撞擊從船內階梯摔落，造成15人受傷，其中一人頭骨骨折，傷勢嚴重。然而如今事故細節跟著曝光，船長接受調查時坦承，事發當天早上就感覺到離合器「怪怪的」，但是以為故障已經自行恢復，就繼續營運。

根據《靜岡電視台》報導，該起事故發生在5日下午3時30分左右，據現場目擊者描述，觀光船當時結束航程準備靠岸時，卻突然加速直撞堤防，巨大撞擊聲響也嚇壞岸邊的民眾。

船上乘客瞬間被強大衝擊力震倒，導致40名乘客中共15人受到不同程度外傷，其中一人因頭骨骨折，目前仍在住院治療中。

清水海上保安部與國土交通省調查人員6日上午趕抵現場展開深入調查，令人震驚的是，負責駕駛的船長事後坦承，早在當天上午執行航班時就察覺到離合器系統異常。

中部運輸局靜岡運輸支局首席運輸企劃專門官伊藤英架透露，船長曾表示，5日上午在行駛時就感覺離合器怪怪的，當時船隻一度無法前進或後退，但故障狀況很快就自行恢復，因此決定繼續營運。

當局初步鎖定機械故障為主要調查方向，雖然目前還無法確定離合器異常就是事故直接原因，但這項設備問題極可能是導致意外發生的關鍵因素。

沼津港是靜岡縣知名觀光景點，每年吸引大量遊客搭乘觀光船欣賞駿河灣美景。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 1490 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／中秋悲劇！台南男大樓墜落　 臟器外露身亡
快訊／館長直播嗆斬賴清德狗頭！　刑事局緊急報請偵辦
快訊／法國最短命總理！　上任不到1個月請辭
霸氣十足！季連成被拱選花蓮縣長　綠委超欽佩
1%天選之人！寶寶「手握避孕器」出生　婦產科醫曝真相
陪賴清德勘災！徐榛蔚「突借鏟子鏟土」挨酸擺拍…縣府說話了
苗栗正義男病況曝！遇隨機砍人護2女童身中數刀　今轉普通病房

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

熊出沒！日新潟縣發布「最高級別警報」　飢餓黑熊闖民宅傷人

快訊／法國最短命總理！　勒克努上任不到1個月請辭

園區失控大暴動　柬埔寨出動近百警力突襲搜查

怨同志害他罹癌！怪男大喊「飛機要墜毀」航班急改降　秒遭上銬

乘客頭骨骨折！日觀光船自撞岩壁15傷　船長早知「離合器壞了」

新加坡男IG發文「炸毀飛機」Meta偵測報警！　罰金曝光

京都飯店深夜火警！行動電源爆炸「2千人逃命」　他：護照都沒拿

哈瑪斯談判條件曝！　要求釋放重刑犯、以色列全面撤軍

美國再出手！擬對義大利麵課徵91.74%關稅　原因曝光

俄軍外援再加一！　美國務院：古巴派5000兵赴烏作戰

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

轎車「截彎取直」瘋狂逆向　後方駕駛傻眼：不會開別上路

悲傷中秋！佛祖街阿伯「潛泥水逃死」　天天走40mins望家園

4男在宮廟吹奏「戲說台灣」　薩克斯風讓主題曲大升級

熊出沒！日新潟縣發布「最高級別警報」　飢餓黑熊闖民宅傷人

快訊／法國最短命總理！　勒克努上任不到1個月請辭

園區失控大暴動　柬埔寨出動近百警力突襲搜查

怨同志害他罹癌！怪男大喊「飛機要墜毀」航班急改降　秒遭上銬

乘客頭骨骨折！日觀光船自撞岩壁15傷　船長早知「離合器壞了」

新加坡男IG發文「炸毀飛機」Meta偵測報警！　罰金曝光

京都飯店深夜火警！行動電源爆炸「2千人逃命」　他：護照都沒拿

哈瑪斯談判條件曝！　要求釋放重刑犯、以色列全面撤軍

美國再出手！擬對義大利麵課徵91.74%關稅　原因曝光

俄軍外援再加一！　美國務院：古巴派5000兵赴烏作戰

泰勒絲新歌破串流紀錄！MV換9套華服　「橄欖球、87號房」藏彩蛋放閃未婚夫

陸北斗系統「更安全」？　伊朗高官稱想從GPS跳槽

後美麗島時代的民進黨　呂秀蓮：不應只壯大自己派系、用人唯親

快訊／中秋傳悲劇！台南男大樓墜落　 臟器外露頭部重創亡

熊出沒！日新潟縣發布「最高級別警報」　飢餓黑熊闖民宅傷人

陳淑芳突脫口「金鐘獎欠我兩個獎」！　86歲身體狀況曝：要繼續演戲

快訊／館長直播嗆斬賴清德狗頭　刑事局緊急報請新北檢指揮偵辦

快訊／法國最短命總理！　勒克努上任不到1個月請辭

張信哲合體萬人紐約「走路上班」！　台下1舉動嗨喊：我被寵壞了

《間諜家家酒》攻佔日本車站全是安妮亞、符合身高只露臉萌翻

【心都要碎了】萌娃太久沒見阿祖　竟直接癟嘴大哭超可愛XD

國際熱門新聞

公司多發330倍薪水　員工領522萬秒辭職

男存2000萬財富自由　忽略1事半年後回居酒屋打工

台灣從鬼島變機會之島　韓媒分析2關鍵

京都飯店深夜火警！行動電源爆炸「2千人逃命」

加薩女性被逼「用肉體換食物」！

美研究：中國船假冒俄艦入台經濟區　測反應力

女教師赴約遭朋友性侵　他揪3人一起施暴

川普：哈瑪斯不交出加薩　將徹底消滅

刮刮樂爽中4千萬！男辭職狂歡3個月險丟命

恐怖前男友百人面前「爆頭槍殺」前女友

美阿拉巴馬州爆大規模槍擊案！　2群人駁火釀2死12傷

美E-2預警機墜海畫面曝！114億設備全泡湯

俄軍圍困50天　烏兵靠1把槍擊殺27俄兵

日本合掌村「外籍觀光客」遭野熊攻擊！

更多熱門

相關新聞

京都飯店深夜火警！行動電源爆炸「2千人逃命」

京都飯店深夜火警！行動電源爆炸「2千人逃命」

日本京都車站前知名飯店「京都八條都酒店」（都ホテル京都八条）6日凌晨發生火警，火災警報大響，超過2000名房客緊急逃生，擠滿飯店前的空地。而經過調查，起火原因是2名中國籍女房客的行動電源自燃導致，所幸並未造成傷亡。

小泉輸給高市早苗「仍有望入閣」！

小泉輸給高市早苗「仍有望入閣」！

日東急電車「相撞出軌」！疑實習駕駛超速

日東急電車「相撞出軌」！疑實習駕駛超速

秋田70歲翁遭「母子3熊」攻擊　腳踝遭咬傷

秋田70歲翁遭「母子3熊」攻擊　腳踝遭咬傷

台灣從鬼島變機會之島　韓媒分析2關鍵

台灣從鬼島變機會之島　韓媒分析2關鍵

關鍵字：

觀光船日本事故靜岡縣日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

網紅現身花蓮救災「腳穿名牌靴」市價上萬　挨轟回應了

激戰完拿沐浴乳罐侵犯女網友！男改判有罪

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

敲碗成功！傳說「翻轉布丁」10/13限時開賣

快訊／王齊麟當爸了！陳詩媛樂曬超音波照

公司多發330倍薪水　員工領522萬秒辭職

無照猴撞死17歲少年！網瘋傳車內視角

哈隆可能直逼強颱！　大迴轉路徑曝

台灣拒買南非蘋果「進口量跌96％」　祭晶片制裁談判中

台南無照猴撞死17歲騎士　事發前先撞單車警開完單就放人

災區最噁一幕！阿伯狂纏單獨女「一次又沒關係」

今「中秋+土地公生日」　5生肖財運旺到聖誕節

今天中秋節！「4大生肖」財運炸裂　12項習俗禁忌要注意

最暖中秋！光復車站前變「迷你小夜市」

被問報告內容　季連成：你當總統就向你報告

更多

最夯影音

更多
媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了
邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面