乘客頭骨骨折！日觀光船自撞岩壁15傷　船長早知「離合器壞了」

記者王佩翊／編譯

日本靜岡縣沼津港5日下午發生觀光船在靠岸時自撞岩壁的事故，多名乘客因巨大撞擊從船內階梯摔落，造成15人受傷，其中一人頭骨骨折，傷勢嚴重。然而如今事故細節跟著曝光，船長接受調查時坦承，事發當天早上就感覺到離合器「怪怪的」，但是以為故障已經自行恢復，就繼續營運。

根據《靜岡電視台》報導，該起事故發生在5日下午3時30分左右，據現場目擊者描述，觀光船當時結束航程準備靠岸時，卻突然加速直撞堤防，巨大撞擊聲響也嚇壞岸邊的民眾。

船上乘客瞬間被強大衝擊力震倒，導致40名乘客中共15人受到不同程度外傷，其中一人因頭骨骨折，目前仍在住院治療中。

清水海上保安部與國土交通省調查人員6日上午趕抵現場展開深入調查，令人震驚的是，負責駕駛的船長事後坦承，早在當天上午執行航班時就察覺到離合器系統異常。

中部運輸局靜岡運輸支局首席運輸企劃專門官伊藤英架透露，船長曾表示，5日上午在行駛時就感覺離合器怪怪的，當時船隻一度無法前進或後退，但故障狀況很快就自行恢復，因此決定繼續營運。

當局初步鎖定機械故障為主要調查方向，雖然目前還無法確定離合器異常就是事故直接原因，但這項設備問題極可能是導致意外發生的關鍵因素。

沼津港是靜岡縣知名觀光景點，每年吸引大量遊客搭乘觀光船欣賞駿河灣美景。