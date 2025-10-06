印尼學校「違規加蓋」倒塌！周末挖出35學生屍體　累計49死

▲印尼東爪哇省學校倒塌，累計死亡人數達49人。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

印尼東爪哇省一所百年歷史的伊斯蘭寄宿學校Al Khoziny發生嚴重坍塌意外，導致至少數十名青少年受困。事發至今已1周，搜救人員仍未放棄希望，持續搜索，但光是在周末就接連從廢墟中挖出35具遺體，累計死亡人數已攀升至49人，另有14名學生仍失蹤待尋。

根據《美聯社》報導，這起悲劇發生在9月29日，當時數百名年齡介於12至19歲的男學生正在祈禱廳進行宗教儀式，怎知整座校舍卻轟然倒塌。據官方統計，事發當下僅一名學生毫髮無傷逃出，97人受輕傷或中度受傷，目前已出院，另有6人重傷仍在醫院治療。

搜救隊動用大型挖土機、電鋸等重型機具，有時甚至徒手挖掘，試圖從數噸瓦礫中找尋生還者。然而大多數失蹤學生都未能生還，光是10月4日、5日的周末，搜救人員就從廢墟中尋獲35具遺體，累計死亡人數達49人，至今仍有14名學生下落不明。

警方調查發現，校方在原本兩層樓建築上違法加蓋兩層，且未申請建築許可證，導致結構不穩。建築專家穆吉‧伊爾曼萬（Mudji Irmawan）則分析，「由於建造三樓時的混凝土澆置工程不符合標準，導致結構無法承受重量負荷，整個800平方公尺的建築物完全垮塌。」

西達爾周縣長蘇班迪也證實了警方的消息稱，「學校管理層確實沒有在開工前申請所需許可證。」

根據印尼2002年頒布的建築法規，任何建築工程都必須事先取得相關單位許可，違者可面臨罰款和監禁。若違規行為導致死亡，最高可判15年有期徒刑及80億印尼盾（約新台幣1471萬元）罰金。