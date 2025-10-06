男存2000萬財富自由提早退休　「忽略1事」半年後回居酒屋打工

▲男子達成財富自由提早退休，但巨大的失落感與孤獨，讓他最終重回職場。（示意圖／pakutaso）

記者柯沛辰／綜合報導

財務自由（FIRE）風潮正盛，也是不少人夢寐以求的終極目標。不過，日本一名48歲男子存到1億日圓（約新台幣2063萬元）並提早退休後，卻因缺乏「人與人的連結」而感到孤獨感，短短不到半年就選擇回到職場，並在時薪1580日圓的居酒屋打工。

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，田中誠（化名）在工作了20多年後，於48歲那年春天辭去了IT企業的工作，達成了夢寐以求的財務自由。憑藉著多年來的堅持節約與投資，他最終累積了超過1億日圓的金融資產，徹底擺脫了金錢焦慮。

田中誠坦言，「最初的幾個月，簡直就像在作夢。那是我在上班時代無法想像的『自由』，我細細品味著每一刻。」

之後的日子裡，他過著完全不受時間束縛的生活，平日早晨會悠閒地在咖啡館看書，心血來潮就開車去無人的海邊兜風。以往只在週末才能去的登山活動，如今能挑天氣好的日子隨時出發。

為了紀念多年來的夢想成真，田中誠還稍微奢侈地買了一支手錶，每次看著它都會露出滿足的微笑。然而，那份興奮感，不到半年便逐漸消散。

田中誠指出，「每天都像星期天，聽起來不錯，但慢慢地，你會發現根本沒事可做。沒有人約束你的生活，換個角度說，也代表沒有人需要你。我突然感到被社會隔絕，一種巨大的孤獨感襲來。」

田中誠打開社交軟體，看到以前的同事們在新專案中發光發熱。而自己在他們拼命工作的時間裡，卻只是無所事事地浪費時光，那股焦躁與空虛，一天比一天強烈。

轉機出現在某天傍晚，他為了吃晚飯，隨意走進附近的一家居酒屋。那裡有熱情招呼的店員聲、有愉快談笑的客人、有充滿活力的氛圍。那一刻，他彷彿找回了自己失落已久的某樣東西。

田中誠說，「我一直以為只要財務自由就能幸福。但真正自由之後，反而感到更多空虛。看著那些在店裡快樂工作的人，我忽然明白了：幸福並不在於金錢或時間，而是能與人交談、被說聲『謝謝』...我原來需要的，是那種『被人需要、對他人有用』的實感。」

為此，田中重新投入職場，在那間充滿朝氣的居酒屋當起工讀生。儘管時薪只有1580日圓，但他開心地說，「每天都像回到學生時代一樣開心。不用像上班族那樣被業績數字追著跑，只要好好接待客人、享受與人互動就行。能以這種方式工作，也多虧我當初達成了財務自由。」

根據日本政府《2022年滿足度與生活品質調查報告》顯示，當家庭年收入超過800萬至1000萬日圓（約新台幣162萬至206萬元）後，幸福感就不再隨收入增加而上升。換言之，金錢所能帶來的幸福，是有限度的。

從心理學家馬斯洛提出的「需求層次理論」來看，財務自由確實能高度滿足「生理」與「安全」需求，但更高層次的「愛與歸屬感」、「自我實現」需求，反而可能因為遠離職場而更難被滿足。田中誠的案例正好印證了這一點。