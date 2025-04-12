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送餐被酸2486！外送員曝「名下三間房」不想躺平　全場傻

▲▼宅配,外送,防疫,UBereat,foodpanda。（圖／記者周宸亘攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「沒想到這個年代還有職業歧視。」一名外送員日前表示，他外送到一戶人家時，對方不知為何小聲嘀咕「現在什麼人都可以跑外送，一堆2486的。」他聽完沒有回嘴，但心裡OS「我跑外送，只是因為我不想躺著過人生」，因為自己有三間房，早就財富自由，話題引發討論。

有網友在「匿名3公社」發文，提到送餐到一戶人家時，對方家人撇嘴、小聲說：「現在什麼人都可以跑外送，一堆2486的。」他沒反駁，只是笑著遞餐並說「祝你用餐愉快」，內心OS「你以為我在送餐，其實我送的是尊重，你一輩子學不會的東西。」

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原PO接著自曝早已財富自由，「我有三間房，一間自住、兩間收租。每個月的房貸早就結清，股票帳戶裡躺著的，是你一年賺不到的利息」，甚至有開公司，目前交給別人管，會跑外送只是不想躺平，更不是混不下去，「外送是我跟這個世界對話的方式，不是退路，是選擇。」

最後他還說，「你看到的是外套和餐袋，沒看到的是我背後的資產表跟不動產登記。你笑我穿雨衣，我笑你看不懂人」，直呼「你永遠不知道，哪個外送員，其實早就財富自由。」

貼文引發議論，許多人紛紛傻眼吐槽，「多跑幾單啦！白日夢還真多」、「重點消費者不是說你跑外送丟人，是說你2486，你誤會他的意思了。」也有網友表示，「我相信真的有外送員是你說的這樣，但我不信發文的你是這樣的人」、「撿垃圾的阿婆身價都好幾億好幾棟房子，人家只是撿身體健康的。」

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